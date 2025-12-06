Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Ενιπέας – Ήχησε το 112 για εκκένωση της Υπέρειας, σε ετοιμότητα ακόμη 5 οικισμοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι των περιοχών Υπέρεια, Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνας, Φύλλο και Ήλια, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron» που πλήττει την ευρύτερη περιοχή.

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα εντοπίζεται στη Θεσσαλία, όπου ο ποταμός Ενιπέας έχει υπερχειλίσει, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των οικισμών που βρίσκονται κοντά στην κοίτη του, όπως η Υπέρεια. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει.

«Απομακρυνθείτε προς Φάρσαλα»

Το πρώτο μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια της περιφερειακής κοινότητας Λάρισας, με το οποίο καλούνται να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

«Παραμένετε σε ετοιμότητα»

Λίγο αργότερα, μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνας, Φύλλο και Ήλια, στο οποίο αναφέρεται «Παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα».

 

 

«Το νερό είναι 1 με 1,5 μέτρο από το χείλος για να βγει στη μεγάλη κοίτη» είπε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κούρετας στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Υπερχείλισε ο Πηνειός

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής. Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.

 

09:23 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

