Η κακοκαιρία «Byron» αρχίζει σταδιακά να απομακρύνεται από την Αττική, όμως τα προβλήματα που άφησε πίσω της παραμένουν σοβαρά. Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων 24 ωρών είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές σε αρκετές περιοχές.

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα εντοπίζεται στη Θεσσαλία, όπου ο ποταμός Ενιπέας έχει υπερχειλίσει, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των οικισμών που βρίσκονται κοντά στην κοίτη του, όπως η Υπέρεια. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει.

Πριν από λίγη ώρα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο τους ζητείται να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων για προληπτικούς λόγους. Η οδηγία δόθηκε εξαιτίας του φόβου ότι ο ποταμός μπορεί να ξεχειλίσει ακόμη περισσότερο, προκαλώντας σοβαρότερα προβλήματα στις γύρω κοινότητες.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα»