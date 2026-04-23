Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο 48χρονος δικηγόρος και η 20χρονη μητέρα που κατηγορούνταν για εμπορία βρέφους

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 48χρονος δικηγόρος και 20χρονη μητέρα νεογνού για εμπορία του βρέφους που γέννησε η γυναίκα σε κλινική της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες λέγοντας ότι θα παντρευτούν για να ζήσουν μαζί με το παιδί.

Υπενθυμίζεται ότι υπάλληλοι της κλινικής όπου γεννήθηκε το παιδί έκριναν ύποπτες τις κινήσεις της μητέρας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Διαπιστώθηκε, ότι είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης που έλυσαν αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού.

Οι δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν στην 5η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης σε μία μαραθώνια διαδικασία, κλήθηκαν να εξηγήσουν τη λύση του συμφώνου συμβίωσης μία ημέρα μετά τη γέννηση του παιδιού.

«Εξηγήσαμε με απόλυτη ακρίβεια τι συνέβη ακριβώς και για τη σχέση του με την κοπέλα, με την οποία σκοπεύουν να παντρευτούν και να μεγαλώσουν το τέκνο τους», δήλωσε ο Λευτέρης Μπλιώνας, συνήγορος του 48χρονου.

«Δεν έγινε τίποτα παράνομο, άλλωστε σκοπεύουμε να παντρευτούμε», ισχυρίστηκε ο 48χρονος στην απολογία του.

«Ήταν ένα σύμφωνο συμβίωσης που λύθηκε χωρίς να έχει καταχωρηθεί κάπου, ούτε πρόκειται να καταχωρηθεί, έγινε για λόγους προληπτικούς, αν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα, να μπορέσει ο πατέρας να χειριστεί τα θέματα του νεογνού», σημείωσε ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας, Κώστας Τσάκος.

Εντύπωση προξένησε ότι η μητέρα έφυγε από την κλινική χωρίς το μωρό που είχε ο δικηγόρος. «Ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, τον παρακάλεσε να την αφήσει να φύγει για λίγο και θα επέστρεφε στην κατοικία τους που είχαν νοικιασμένη», τόνισε ο κ. Λευτέρης Μπλιώνας, συνήγορος 48χρονου.

Ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή των όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Στη μητέρα δεν επιβλήθηκαν όροι.