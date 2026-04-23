Βουλή: Η «συγγνώμη στους συμπατριώτες» και το χρονόμετρο που «πάγωσε»

Με μία… συγγνώμη ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του νομοσχεδίου για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η «συγγνώμη» του Νικητιάδη

«Πρέπει να ξεκινήσω με μία προσωπική αναφορά. Δεν είμαι ο ευτυχέστερος άνθρωπος σήμερα που για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, δεν βρίσκομαι στην περιοχή όπου ήμουν κάθε χρόνο την ημέρα της γιορτής μου. Δεν βρίσκομαι στον Άη Γιώργη στο Πυλί της Κω, στις ιπποδρομίες, δεν βρίσκομαι στον Άη Γιώργη στα Μαυροκάμπια, δεν βρίσκομαι στο πανηγύρι του Άη Γιώργη της καρυδιάς. Σε όλα αυτά τα πανηγύρια για πάρα πολλά χρόνια ήμουν παρών και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπατριώτες μου που δεν θα είμαι μαζί τους σήμερα , που δεν θα προσκυνήσουμε τον Άη Γιώργη» είπε ο κ. Νικητιάδης, ο οποίος σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή.

«Έπρεπε κι εγώ να βρίσκομαι στο Κιλκίς»

«Πάγωσα τον χρόνο. Θα μου επιτρέψετε λίγο» παρενέβη ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γιωργαντάς, ο οποίος επίσης γιορτάζει και σταμάτησε για λίγο το χρονόμετρο που βάζει «κόφτη» στις ομιλίες των βουλευτών. «Να ζητήσω κι εγώ την ίδια συγγνώμη από τους δικούς μου συμπατριώτες που έπρεπε να βρίσκομαι στον Άη Γιώργη στον λόφο του Κιλκίς σήμερα, αλλά το κοινοβουλευτικό καθήκον και των δυο μας, μας κρατάει εδώ», ανέφερε, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να χαμογελά από τα υπουργικά έδρανα και τον κ. Νικητιάδη να του λέει πως του επιτρέπει ένα λεπτό διακοπή.

«Προέχει το καθήκον για το οποίο οι συμπατριώτες μου με έστειλαν στο εθνικό κοινοβούλιο», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που ευχαρίστησε όσους του στέλνουν ευχές και ζήτησε συγγνώμη σε εκείνους στους οποίους δεν μπορεί να απαντήσει άμεσα.