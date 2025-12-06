Κακοκαιρία «Byron»: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "BYRON" ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν λόγω της κακοκαιρίας «BYRON» οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Ειδικότερα οι παραπάνω περιοχές, αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, να κηρυχθούν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 4 Μαρτίου 2026, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) και παραμένουν στην κατάσταση αυτή, αντίστοιχα, έως την 2η Φεβρουαρίου 2026, και έως την 28η Ιανουαρίου 2026.

Όπως τονίζεται σε σχετική απόφαση, σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Μάνδρας και τις 28 Ιανουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Βιλίων δεν αρκεί για τη διαχείριση των συνεπειών από τις νέες καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση εντόνων καιρικών φαινομένων στις παραπάνω περιοχές, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μπορεί να επανέλθει με νεότερο αίτημα παράτασης των παραπάνω κηρύξεων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα: Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του φαγητού;

Η μυρωδιά του μπέικον και άλλων λιχουδιών στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσουν σε παχυσαρκία το παιδί

Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών: Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα νέα ποσά

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο: Έως τις 16 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – Ποιες ειδικότητες αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Η κακοκαιρία Byron «χτύπησε» το Καστελλόριζο: «Βάφτηκε» κόκκινο το νησί από τα λασπόνερα – Ο Δήμαρχος ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί να κηρυχθεί το Καστελλόριζο, ο δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Το...
13:57 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Μέχρι το απόγευμα τα ακραία φαινόμενα στη Θεσσαλία

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Π...
13:45 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με νέα μπλόκα σε Δερβένι, Λαγκαδά και Σιάτιστα – Επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου αποφάσισαν παραγωγοί από την Κρήτη

Ενισχύονται τα μπλόκα καθημερινά στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, όπου χιλιάδες τρακτέρ βρίσκο...
13:27 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του 45χρονου αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο – Πώς έγινε το τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 45χρονο ΑμεΑ Κωνσταντάκη Κανάκη, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»