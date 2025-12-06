Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με νέα μπλόκα σε Δερβένι, Λαγκαδά και Σιάτιστα – Επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου αποφάσισαν παραγωγοί από την Κρήτη

Ενισχύονται τα μπλόκα καθημερινά στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, όπου χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα με τους αγρότες να διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς τις προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα.

Με καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των κινητοποιήσεων και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε, τη σαφή έκφραση των αιτημάτων και της κατάστασης του αγροτικού κόσμου.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την ερχόμενη εβδομάδα τα βλέμματα στρέφονται προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Η εικόνα στη Μακεδονία – Νέα μπλόκα στο Δερβένι Λαγκαδά και στη Σιάτιστα

Τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας, διευρύνονται.

Παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αναμένεται να δημιουργήσουν σήμερα και νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την Δευτέρα ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στην Ημαθία, κλειστό είναι το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο Κουλούρας, αλλά χωρίς να γίνονται αποκλεισμοί.

Μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην Πιερία, υπάρχει αγροτικό μπλόκο στην είσοδο του Αιγινίου, με τους αγρότες να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών.

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου , προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Περισσότερα από 600 τρακτέρ στα διόδια της Σιάτιστας

Οι αγρότες παρατάχτηκαν στα διόδια της Σιάτιστας παρά το “όχι” του διοικητή της Τροχαίας Κοζάνης, όπως μεταδίδει το kozanimedia.

Mάλιστα, σύμφωνα με το kozan.gr, στο κόμβο της Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 600 τρακτέρ στη μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών από τη Δυτική Μακεδονία. Η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των λεωφορείων δεν διακόπηκε, με τη διέλευση να γίνεται κανονικά, όπως είχαν δεσμευτεί οι αγρότες.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή που “σπάνε” το μπλόκο της Αστυνομίας:

Κλείνει για μια ώρα ο Προμαχώνας – Το απόγευμα τετράωρο κλείσιμο του τελωνείο Εξοχής

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών. Τα μπλόκα τους ενισχύονται καθημερινά. Κανονικά διεξάγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σήμερα, την απόφαση να κλείσουν για μια ώρα τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα για όλα τα οχήματα πήραν οι αγρότες. Αυτό θα γίνει για να υποδεχθούν τους οδηγούς φορτηγών δημόσιας χρήσης που έρχονται στον Προμαχώνα για να συμπαρασταθούν στον αγώνα τους. Πριν από λίγο σωματεία, συνδικάτα και φορείς του Νομού Σερρών έφτασαν στον Προμαχώνα για να ενώσουν όπως είπαν τις φωνές τους με αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στο μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στον Προμαχώνα βρέθηκαν σήμερα οδηγοί ταξί και φορτηγών. Οι οδηγοί ταξί με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν από την πόλη των Σερρών στον μεθοριακό σταθμό θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξη τους στον αγώνα των αγροτών. Σε λίγη ώρα φτάνουν στον Προμαχώνα οδηγοί φορτηγών δημοσίας χρήσης συμπαραστεκόμενοι στην κινητοποίηση των αγροτών.

Ο πρόεδρος του σωματείου ιδιοκτητών ταξί Νομού Σερρών Γιάννης Μπέλας μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών είπε ότι η παρουσία τους στον Προμαχώνα είναι για να δηλώσουν τη στήριξη τους στον πρωτογενή τομέα και τον δίκαιο αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Μπλόκα στα διόδια Αγγελοκάστρου και στο Άκτιο

Στο «χορό» των κινητοποιήσεων μπήκαν και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό και οι αγρότες της Βόνιτσας, προς τα διόδια του Ακτίου. Στον κόμβο του Αγγελοκάστρου οι αγρότες έφτασαν στις 12 το μεσημέρι.

Ήδη από την Ερμίτσα του Αγρινίου, δεκάδες τρακτέρ από τις πρωινές ώρες μετέβησαν στον κόμβο του Αγγελόκαστρου, όπου είχε δοθεί «ραντεβού» από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλ/νίας, για σήμερα το μεσημέρι ενώ αντίστοιχα, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ετοιμάζονται να βρεθούν στο ίδιο σημείο από πολλά χωριά του νομού.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, την Κυριακή αναμένεται να συνεδριάσουν για τις επόμενες κινήσεις του.

Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων.

Επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου αποφάσισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης

Επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα (08/12), αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη της Παρασκευής (05/12), η οποία διεξήχθη στο Ηράκλειο.

«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων.

Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχειά Άμμο στις 09:00 και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής

Η Συντονιστική Επιτροπή αγροτο-κτηνοτρόφων Κρήτης πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο την Παρασκευή 5/12/2025 και ανακοινώνει τα παρακάτω:

Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν.

Τα αιτήματα είναι γνωστά και αδιαπραγμάτευτα.

1) Έργα υποδομής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας,

2) Παρεμβάσεις για το υψηλό κόστους παραγωγής

3) Δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων

4) Εργάτες γης

5) Σταθερή φορολογία για τα αγροτικά εισοδήματα.

Ο αγώνας για τη διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων συνεχίζεται την Δευτέρα 8/12/2025 με αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ.

Καλούμε τον αγροτικό κόσμο να δώσει δυναμικό παρών σε αυτή την κινητοποίηση.

Κυρίως όμως καλούμε την Κυβέρνηση να δώσει λύσεις σήμερα σε αυτά τα ζητήματα, για να αποφευχθούν τα χειρότερα αύριο.

Σημεία προ-συγκέντρωσης:

ΛΑΣΙΘΙ – Παχειά Άμμος 9:00

ΗΡΆΚΛΕΙΟ – Παγκρήτιο στάδιο 11:00

Λαμία: Τεράστια κινητοποίηση και ουρές από τρακτέρ – Έκλεισαν την εθνική οδό στον κόμβο του Μπράλου

Μεγάλη συγκέντρωση αγροτών έξω από τη Λαμία, ανοίγουν νέο γύρο κινητοποιήσεων με μπλόκο στον κόμβο του Μπράλου. Αγρότες από την περιοχή της Λαμίας, τη δυτική και ανατολική Φθιώτιδα, το Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας και το δήμο Καμένων Βούρλων, έδωσαν ραντεβού για τον κόμβο του Μπράλου.

Στους δρόμους πάνω από 100 τρακτέρ από τη δυτική Φθιώτιδα, σε κομβόι κατέβηκαν στο σημείο συνάντησης εν αναμονή και των συναδέλφων τους από τις υπόλοιπες περιοχές.

«Η δύναμη είναι πολύ μεγάλη όπως και η αγανάκτησή μας για όσα βιώνουμε», λέει ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Γιώργος Παλιούρας, που έδωσε ραντεβού με τους υπόλοιπους αγρότες και κτηνοτρόφους στην εθνική οδό, σύμφωνα με το lamiareport.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι αγρότες έκλεισαν τελικά την Εθνική Οδό.

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Ρόδου

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν στις 15 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Ρόδου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σε πρώτη φάση θα κατέλθουν με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, ενώ τα τρακτέρ θα είναι στις πλατείες των χωριών σε ετοιμότητα.

Οι αγρότες θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους σε Περιφέρεια και Δήμο και θα ζητήσουν τη σύγκληση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και του Περιφερειακού, προκειμένου τα δύο θεσμικά όργανα να ταχθούν στο πλευρό τους. Στη συνέχεια θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για να ενημερωθούν οι πολίτες.

«Ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο αφανίζεται» δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Αγροτών Νότιας Ρόδου, Γιώργος Σαββίδης.

Οι αγρότες εκφράζουν την έντονη ανησυχία του για τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την τροποποίηση που σχετίζει την παραγωγή με το προϊόν. «Το προϊόν που καλλιεργούμε καταστρέφεται από τα ελάφια. Τι προϊόν θα δείξουμε» ανέφερε το μέλος του Συντονιστικού Οργάνου, Νίκος Φραζής.

Σημειώνεται, ότι μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες της Ρόδου παραμένουν τα ελάφια που καταστρέφουν τις καλλιέργειες, με το κράτος -όπως ισχυρίζονται- να μην δίνει λύση παρά τις δεσμεύσεις που έχει κατά καιρούς αναλάβει. Σημαντικό πρόβλημα είναι και η λειψυδρία, με τους αγρότες να καταγγέλλουν ότι δεν γίνονται έργα άρδευσης στο νησί.

Έβαλαν φωτιά σε άχυρα και έριξαν γάλα στις Μικροθήβες

Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατευθύνθηκαν σήμερα το πρωί προς τον κόμβο των Μικροθηβών, με στόχο να ανέβουν και να αποκλείσουν την Εθνική Οδό.

Οι αγρότες έφτασαν στο σημείο στις 10:00, όπως είχαν προγραμματίσει. Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που από νωρίς είχαν αποκλείσει τους δύο παράδρομους προς την Εθνική Οδό με κλούβες, οι αγρότες παρέμειναν στο σημείο και αναζητούσαν τρόπο να προχωρήσουν.

Τελικά, μισή ώρα αργότερα, κατάφεραν να ανέβουν στον κόμβο και να κλείσουν την Εθνική Οδό στο σημείο των Μικροθηβών, υλοποιώντας τον σχεδιασμό τους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στον χώρο για όσο χρειαστεί.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, οι αγρότες άπλωσαν συμβολικά μπάλες με άχυρα και στη συνέχεια έβαλαν σε αυτές φωτιά. Σημειώνεται ότι οι αγρότες πέταξαν στο οδόστρωμα και γάλα.