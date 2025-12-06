Αποκλεισμένος ο οικισμός Τσαπί στη Μεσσηνία – Τεράστιες οι καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία 

Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από τη Μεσσηνία, αφήνοντας πίσω της σοβαρές ζημιές σε μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον δρόμο που οδηγεί προς τον οικισμό Τσαπί, ο οποίος έχει κοπεί στη μέση από το απόγευμα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα οι λίγοι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής να παραμένουν αποκλεισμένοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το σημείο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί πλήρως. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και των Δήμων Πύλου–Νέστορος και Μεσσήνης, εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως κατά μήκος του κεντρικού επαρχιακού άξονα Κορώνης – Μεθώνης, όπου έχουν σημειωθεί μεγάλα προβλήματα από κατολισθήσεις και καθιζήσεις.

Ανυπολόγιστες είναι παράλληλα οι ζημιές σε καλλιέργειες της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, με το αγροτικό δίκτυο να έχει υποστεί σε αρκετά σημεία ολική καταστροφή.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δυσμενής, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη της ελαιοκομικής περιόδου, δημιουργώντας σημαντικά εμπόδια για ολοκλήρωση της συγκομιδής.

Κλιμάκια της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναμένεται να μεταβούν τις επόμενες ημέρες στα πληγέντα σημεία, προκειμένου να προχωρήσουν σε πλήρη καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, περιουσίες και αγροτικές καλλιέργειες.

