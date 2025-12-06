HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελβίρα μοιάζει σίγουρη πια για την προδοσία του Χάρι – Τι θα δούμε απόψε

  • Ο εκπρόσωπος της Raptor καταφθάνει στο νησί και ζητά εξηγήσεις από τον Χάρι, ενώ ο μίστερ Σμιθ απαιτεί αποδείξεις ότι το ξενοδοχείο είναι έτοιμο να κλείσει.
  • Ο Χάρι αποχωρεί από το ξενοδοχείο, δίνοντας την εντύπωση στην Ελβίρα πως η προδοσία του είναι οριστική, χωρίς εκείνη να γνωρίζει τον πραγματικό λόγο.
  • Η Νούλη προσπαθεί να εξευμενίσει τον μίστερ Σμιθ, προκαλώντας τη ζήλια του Θεμιστοκλή που νομίζει ότι το ενδιαφέρον της είναι ερωτικό.
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελβίρα μοιάζει σίγουρη πια για την προδοσία του Χάρι – Τι θα δούμε απόψε

Ο εκπρόσωπος της Raptor καταφθάνει στο νησί και ζητά εξηγήσεις από τον Χάρι, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η Νούλη προσπαθεί να εξευμενίσει τον μίστερ Σμιθ με τα φαγητά της, ενώ ο Χάρι αποχωρεί από το ξενοδοχείο δίνοντας την εντύπωση στην Ελβίρα πως η προδοσία του είναι οριστική.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Ο μίστερ Σμιθ ζητά από τον Χάρι αποδείξεις ότι το ξενοδοχείο είναι έτοιμο να κλείσει, αλλά ο Γιάννης που δεν ξέρει τι διακυβεύεται, προσπαθεί να δείξει πως όλα λειτουργούν στην εντέλεια.

Διχασμένοι ανάμεσα σε Ελβίρα και Γιάννη, η Ντίνα και ο Φίλιππος κοντεύουν να τρελαθούν λειτουργώντας σε δύο ταχύτητες.

Η Νούλη προσπαθεί να βρει τον δρόμο για το στομάχι του Σμιθ μαγειρεύοντας τα πάντα ανάλατα, όμως ο Θεμιστοκλής ζηλεύει γιατί νομίζει ότι το ενδιαφέρον της για τον Άγγλο είναι ερωτικό.

Χωρίς να ξέρει τον πραγματικό λόγο της αποχώρησής του από το ξενοδοχείο, η Ελβίρα μοιάζει σίγουρη πια για την προδοσία του Χάρι.

Γκεστ επεισοδίου: Michael Edwards

Δείτε το τρέιλερ

