Μητσοτάκης: Η προσωπική διαφορά τελειώνει εντός των επόμενων 2 ετών – Στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια όχι με λόγια αλλά με πράξεις

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Μαρκόπουλο ότι «εντός των επόμενων δύο ετών τελειώνει η προσωπική διαφορά» για τους συνταξιούχους. Αυτό έρχεται ως απάντηση στις μειώσεις που υπέστησαν τα χρόνια των μνημονίων.
  • Αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας, τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας». Η στήριξη γίνεται «όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις».
  • Αναφορικά με την στήριξη των νέων ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως πρωτοποριακό το μέτρο που έχει ήδη εξαγγελθεί για την φορολογική ελάφρυνση.
Enikos Newsroom

Στο Μαρκόπουλο βρέθηκε σήμερα (6/12) ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε συναντήσεις με τοπικά στελέχη και φορείς της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους συνταξιούχους που τα χρόνια των μνημονίων υπέστησαν πολλές μειώσεις στις αποδοχές τους δηλώνοντας ότι «εντός των επόμενων δύο ετών τελειώνει η προσωπική διαφορά».

Μιλώντας για την ελληνική οικογένεια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα μέτρα στήριξής της. «Εμείς στη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε την οικογένεια το κύτταρο της κοινωνίας» γι’ αυτό όπως είπε «για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την στήριξη των νέων ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως πρωτοποριακό το μέτρο που έχει ήδη εξαγγελθεί για την φορολογική ελάφρυνση και συγκεκριμένα το γεγονός ότι «όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών, από 1/1/2026 δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος».

