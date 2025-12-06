Κακοκαιρία «Βyron»: Πλημμύρισε ο κάμπος του Δομοκού – Σε πολλά σημεία έχει καταστραφεί το τοπικό οδικό δίκτυο – ΦΩΤΟ 

Δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στον Δομοκό και στα χωριά από βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα. Η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει διακοπεί ενώ, έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών – Θεσσαλονίκης επειδή οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καλυφθεί από νερά.

Ήδη, μέχρι στιγμής υπάρχουν πολύωρες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τα τρένα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, ενώ τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, της ίδιας περιοχής που είχε υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel.

Το τοπικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία και λαμβάνονται μέτρα και από τον δήμο Δομοκού, αλλά και από τις αστυνομικές δυνάμεις, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην περιοχή υπάρχει ύφεση των καιρικών φαινομένων γεγονός που επιτρέπει την παρέμβαση με μηχανήματα.

Πηγή φωτογραφιών: lamiareport