Δένδιας από Βρυξέλλες: Η παρουσία του ουκρανικού drone επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Νίκος Δένδιας
Ο Έλληνας υπουργός στις Βρυξέλλες
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte και μέσω τηλεδιάσκεψης Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Mykhailo Fedorov.

Οι Υπουργοί Άμυνας επικύρωσαν τη συνολική προσέγγιση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ενέκριναν την 1η φάση εφαρμογής της. Επίσης, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία επικαιροποίησης της Ανάλυσης Απειλών.

Συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή

Ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα.

Έθεσε επίσης στους ομολόγους του, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ – Άμυνας, το ζήτημα της ανέλκυσης ουκρανικού θαλάσσιου drone στην Ελλάδα και τον μεγάλο κίνδυνο που αυτό προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών, ο κ. Δένδιας προέβη στην εξής δήλωση:

«Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Ιδιαίτερα όμως, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή – «Όχι» σε οριζόντια μέτρα ή παρατεταμένης διάρκειας

Χρηματιστήριο: Πτώση 1,26%, στα 288,85 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Το κρυφό άγχος που βλάπτει τη μνήμη των ηλικιωμένων, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τα 4 καλύτερα iPad του 2026 και ποιο να διαλέξετε
περισσότερα
20:13 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Νάντια Γιαννακοπούλου: Αφιέρωσε τραγούδι στον Ζαχαριάδη για τον Αλέξη Τσίπρα – Η απάντηση του Εκπρόσωπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

«Άλλα μου λεν’ τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου…». Με αυτό το λαϊκό τραγούδι του Πόλυς Πάνου...
18:47 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Βελόπουλος: Η κόντρα ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα θυμίζει το ρητό «δύο όνοι μάλωναν σε ξένο αχυρώνα»

«Η κόντρα ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα θυμίζει το ρητό “δύο όνοι μάλωναν σε ξένο αχυρώνα”»...
17:41 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διά...
15:57 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη – Δημητρίου: Στο επίκεντρο η ενότητα Ελλάδας – Κύπρου σε μία περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media