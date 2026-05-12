Να μ’ αγαπάς: Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητα του Μιχάλη

Σοκαριστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Ζωή, σε κατάσταση σοκ, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον χειρότερο εφιάλτη της. Η Χαρούλα προσπαθεί να την πείσει πως πρόκειται για παιχνίδια του μυαλού της, όμως το ένστικτο της Ζωής τής φωνάζει πως ο Μιχάλης είναι εκεί, στο Ναύπλιο και παραμονεύει στις σκιές.

Την ίδια ώρα, ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Άγγελο ένα οργανωμένο σχέδιο εις βάρος τους με εικονικές κρατήσεις στο ξενοδοχείο, ενώ η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητα του μυστηριώδους συνεργάτη της Σοφίας.

Μέσα σε αυτή την ασφυκτική ατμόσφαιρα, η Εβίτα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά το σπίτι της και να αναζητήσει καταφύγιο στον Γιώργο.

