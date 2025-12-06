Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικη η ισοπέδωση όλων των κομμάτων – Εγώ δεν πήγα στο Παλλάς για να καθίσω στην πρώτη θέση

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή το αγροτικό, τονίζοντας ότι «Οι αγρότες και όλη η περιφέρεια της χώρας μας είναι στο πουθενά».
  • Αναφερόμενος στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα στα προοδευτικά κόμματα, ο Φάμελλος δήλωσε ότι «Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός να ισοπεδώνουμε όλα τα κόμματα» και ότι δεν έχουν την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα.
  • Επέμεινε στην ανάγκη για ενιαία προοδευτική απάντηση στις επόμενες εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να υπάρχει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο» απέναντι στον κ. Μητσοτάκη.
Επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή το αγροτικό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ενώ γενικότερα για την πολιτική κατάσταση και τις διεργασίες μεταξύ των «προοδευτικών δυνάμεων» υπογράμμισε ότι «Το ερώτημα παραμένει: θα υπάρχει ενιαία προοδευτική απάντηση στις επόμενες εκλογές απέναντι στον Μητσοτάκη;».

Σε συνέντευξη του στο OPEN είπε για το αγροτικό: «Οι αγρότες και όλη η περιφέρεια της χώρας μας είναι στο πουθενά. Για το δίκαιο και για τη ζωή τους καταθέτουν ένα ερώτημα: “Τι θα γίνει στην ελληνική περιφέρεια;”. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα από άλλες χρονιές. Δεν μπορεί εύκολα να αποκατασταθεί αυτό το οποίο έχει συμβεί στην αγροτική παραγωγή. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες εδώ και έναν χρόνο. Οι τράπεζες θησαυρίζουν, τα διυλιστήρια θησαυρίζουν, οι εταιρίες ρεύματος θησαυρίζουν, όπως και τα αγροεφόδια και τα λιπάσματα, αλλά οι αγρότες φτωχαίνουν συνέχεια, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Κλάπηκε ένα δισεκατομμύριο ευρώ από επιδοτήσεις. Φραπέδες, Χασάπηδες, γαλάζιες ακρίδες, Φερράρι και δεν συμμαζεύεται…».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε: «Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και γαλάζιο σκάνδαλο και γαλάζια ανεπάρκεια. Ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης. Έχει αλλάξει έξι προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι πάρτι ακριβώς γινόταν εκεί; Για να βγάζουν κάποιοι εκατομμύρια και να “κερδίζουν” τα τζόκερ και τα λαχεία;».

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στην πρόσφατη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και την κριτική που άσκησε στα προοδευτικά κόμματα, είπε: «Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός να ισοπεδώνουμε όλα τα κόμματα. Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπα επίσης, επί του βιβλίου, ότι δεν είναι ανάγκη σε έναν απολογισμό να συμφωνούμε σε όλα… Στη ΔΕΘ είπα -για το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα- ότι για μένα είναι αδιανόητος κάθε κατακερματισμός. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Σωκράτη Φάμελλου δεν θα δείτε κανέναν κατακερματισμό, κανένα εμπόδιο στη σύνθεση και την ενότητα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε στο «πρωτεύον ζήτημα»: «Θα υπάρχει μία ενιαία ενωτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη; Στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Σημασία έχει το τι κάνουμε. Και υπάρχουν και καθυστερήσεις και αρνήσεις. Και πέρα από το διάλογο χρειάζεται συζήτηση για ενιαίο προοδευτικό σχήμα».

Σχετικά με τις θέσεις που κάθισαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο θέατρο Παλλάς κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της “Ιθάκης”, είπε: «Εγώ πρώτα απ’ όλα δεν έχω κανένα ταμπού με την πρώτη θέση και δεν είχα ποτέ. Αν υπήρχε σχέδιο πολιτικού συμβολισμού για την ταξιθεσία, θα ήταν αρνητικό. Γι’ αυτό πρέπει να ρωτήσετε το Ινστιτούτο. Εγώ δεν πήγα για να κάτσω στην πρώτη θέση. Εγώ πήγα γιατί ο διάλογος, ο οποίος θα αναπτυχθεί από εδώ και μπρος, πρέπει να δώσει απαντήσεις για την επόμενη μέρα της χώρας και της προοδευτικής παράταξης».

Επανέλαβε την θέση του για ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές: «Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αφαιρετικά. Έχουμε καταθέσει και προτάσεις και στα άλλα κόμματα. Προφανώς και ο Αλέξης Τσίπρας και άλλα πολιτικά στελέχη μπορούν να συμμετέχουν. Και ταυτόχρονα συζητάμε για το τι θα κάνουμε από δω και μπρος. Θεωρώ πολύ σημαντική την πρόταση που έχουμε καταθέσει να υπάρχει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη».

