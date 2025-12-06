Βύρωνας: Εξαρθρώθηκε συμμορία που λήστευε πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών – Ένας ανήλικος ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες 

Τέλος στην εγκληματική δράση συμμορίας τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρακτορείων τυχερών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού, κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και το Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν βραδινές ώρες της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, στην περιοχή του Βύρωνα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τρείς νεαροί 17, 18 και 19 ετών, και 20χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενοι πεζή κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα πρακτορεία-στόχους τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.

Ταμίας σε πρακτορείο ένας από τους δράστες

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία και μάλιστα την ώρα των ληστειών.

Από την έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων,

πιστόλι,

ρόπαλο,

2 κουκούλες τύπου full face και

αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις ληστειών σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.