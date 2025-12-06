Η Κάγια Κάλας απαντά στις αιχμές Τραμπ για την πορεία της Ευρώπης – «Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι»

Σύνοψη από το

  • Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «ο μεγαλύτερος σύμμαχος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η δήλωση έγινε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφου από την κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο προβλέπει την «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης.
  • Η Κάλας τόνισε πως «πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», παρά τις όποιες κριτικές και διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κάγια Κάλας
Πηγή: ΕΡΑ

Οι ΗΠΑ παραμένουν «ο μεγαλύτερος σύμμαχος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά τη δημοσιοποίηση την, Παρασκευή, από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εγγράφου σχετικά με την «Στρατηγική Εθνικής Άμυνας» των ΗΠΑ, στο οποίο προβλέπει την «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης.

«Ασφαλώς υπάρχουν πολλές κριτικές, αλλά πιστεύω ότι ορισμένες από αυτές είναι επίσης βάσιμες», δήλωσε η Κάγια Κάλας όταν ρωτήθηκε για το έγγραφο αυτό στη διάρκεια διάσκεψης στην Ντόχα στο Κατάρ.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας (…) δεν ήμασταν πάντα σύμφωνοι σε διάφορα ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι η γενική αρχή παραμένει η ίδια. Είμαστε οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», πρόσθεσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα μπροστά στη μεγάλη ευκαιρία του τουρισμού υγείας και ευεξίας

Νόσος Wilson: Μία σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή-Διάγνωση και θεραπεία

Λονδίνο και Βρυξέλλες: Αυτά είναι τα μηνύματα που στέλνονται για την ελληνική οικονομία

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:24 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από επίθεση σε ξενοδοχείο – Ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί

Μακελειό στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, Πρετόρια, όπου ένοπλοι εισέβαλαν σε ξενώνα, το Σά...
11:14 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Πίτμπουλ κατασπάραξαν 50χρονο και το 3 μηνών εγγονάκι του

Ένας άνδρας 30 ετών και η 3 μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Τενεσί των ΗΠΑ...
10:00 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Φλόριντα – Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται σήμερα στη Φλόριντα για τον τρίτο γύρο συν...
05:13 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική: Δολοφονήθηκε μάρτυρας σε πολύκροτη έρευνα για εγκλήματα και φαινόμενα διαφθοράς στο σύστημα δικαιοσύνης

Μάρτυρας σε πολύκροτη και ιδιαίτερα προβεβλημένη από τα μέσα ενημέρωσης έρευνα για εγκλήματα κ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»