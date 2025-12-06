Η Κάγια Κάλας απαντά στις αιχμές Τραμπ για την πορεία της Ευρώπης – «Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι»

Οι ΗΠΑ παραμένουν «ο μεγαλύτερος σύμμαχος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά τη δημοσιοποίηση την, Παρασκευή, από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εγγράφου σχετικά με την «Στρατηγική Εθνικής Άμυνας» των ΗΠΑ, στο οποίο προβλέπει την «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης.

«Ασφαλώς υπάρχουν πολλές κριτικές, αλλά πιστεύω ότι ορισμένες από αυτές είναι επίσης βάσιμες», δήλωσε η Κάγια Κάλας όταν ρωτήθηκε για το έγγραφο αυτό στη διάρκεια διάσκεψης στην Ντόχα στο Κατάρ.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας (…) δεν ήμασταν πάντα σύμφωνοι σε διάφορα ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι η γενική αρχή παραμένει η ίδια. Είμαστε οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», πρόσθεσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.