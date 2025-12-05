Τραμπ: Προειδοποιεί την Ευρώπη για «πολιτισμικό αφανισμό» σε 20 χρόνια – Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η «στροφή» στη Λατινική Αμερική

Σε ακόμη μία αιχμηρή τοποθέτηση της Ουάσινγκτον για την πορεία της Ευρώπης, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας που ανατρέπει παγιωμένες αμερικανικές θέσεις και προειδοποιεί για ριζικές αλλαγές στη διεθνή πολιτική.

Το έγγραφο κατηγορεί ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μετανάστευση για μια, όπως ισχυρίζεται, επικείμενη «πολιτισμική αποσύνθεση» στην ήπειρο, την ίδια στιγμή που ανακοινώνει μια θεμελιώδη μετατόπιση των αμερικανικών προτεραιοτήτων προς τη Λατινική Αμερική.

Πολιτισμικός αφανισμός

Στο 33σέλιδο κείμενο, η διοίκηση Τραμπ υποστηρίζει ότι τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης «επισκιάζονται από την πραγματική και ακόμη πιο έντονη προοπτική της πολιτισμικής εξάλειψης» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, κατηγορώντας την ΕΕ και υπερεθνικά θεσμικά όργανα για «δραστηριότητες που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία», για «πολιτικές μετανάστευσης που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν διχασμό», καθώς και για «λογοκρισία της ελεύθερης έκφρασης και καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης».

Η αμερικανική κυβέρνηση στρέφει επίσης τα πυρά της προς τη «κατάρρευση των ποσοστών γεννήσεων» και την «απώλεια εθνικών ταυτοτήτων».

Το νέο δόγμα

Το έγγραφο περιγράφεται ως προσπάθεια να αποτυπωθεί το δόγμα «America First» (Η Αμερική πρώτα), σημειώνει το AFP, με τη διοίκηση να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τον στόχο της παγκόσμιας κυριαρχίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την άτυχη έννοια της παγκόσμιας κυριαρχίας για τον εαυτό τους», σημειώνεται, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι η Ουάσινγκτον θα αποτρέψει άλλες δυνάμεις από το να κυριαρχήσουν.

Αλλά, όπως τονίζεται, «αυτό δεν σημαίνει σπατάλη αίματος και πόρων για τον περιορισμό της επιρροής όλων των μεγάλων και μεσαίων δυνάμεων του κόσμου».

Η στρατηγική προβλέπει μια «αναπροσαρμογή της παγκόσμιας στρατιωτικής παρουσίας» των ΗΠΑ, με μετατόπιση στις «επείγουσες απειλές στο δικό μας Ημισφαίριο» και μακριά από περιοχές «των οποίων η σχετική σημασία για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ή χρόνια».

Η διοίκηση Τραμπ υπόσχεται επιθετική ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στη Λατινική Αμερική, επικαλούμενη πρόσφατες επιχειρήσεις κατά «υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών», παρεμβάσεις για την ανατροπή αριστερών κυβερνήσεων –συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας– και προσπάθειες ελέγχου κρίσιμων υποδομών όπως η Διώρυγα του Παναμά.

Στο κείμενο γίνεται λόγος για μια επικαιροποιημένη εκδοχή του Δόγματος Μονρό, τονίζοντας: «Θα επιβάλουμε και θα εφαρμόσουμε μια “Τροπολογία Τραμπ” στο Δόγμα Μονρό».

Στήριξη στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Η στρατηγική αυτή προσφέρει ανοιχτή ιδεολογική στήριξη στα κόμματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, υποστηρίζοντας ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων δίνει πράγματι λόγους για μεγάλη αισιοδοξία» και προσθέτοντας πως «η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναβίωση του πνεύματος».

Η διατύπωση αυτή συνοδεύεται από αναφορές στις «μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο» και σε «λογοκρισία» από ευρωπαϊκούς θεσμούς, σημειώνοντας με σαφηνεία ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί τους υπερεθνικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς εμπόδιο στην «πολιτική ελευθερία».

Το κείμενο, σύμφωνα με το Politico, παραλληλίζει ευθέως τις δημογραφικές εξελίξεις με τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας του «μεγάλου αντικαταστάτη».

«Μακροπρόθεσμα, είναι περισσότερο από πιθανό ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες το πολύ, ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα γίνουν πλειοψηφικά μη ευρωπαϊκά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρότι η νέα στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης παραδέχεται ότι «η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες», οι τοποθετήσεις της ευθυγραμμίζονται με τις μέχρι τώρα επιθετικές δηλώσεις της απέναντι στην ήπειρο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς είχε ήδη προκαλέσει αναταράξεις στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, κατηγορώντας την Ευρώπη για τη στάση της στο μεταναστευτικό και για θέματα ελευθερίας λόγου.

Ουκρανικό: Μέσο σύσφιξης σχέσεων με τη Ρωσία

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση Τραμπ υποβαθμίζει το θέμα της Ουκρανίας, σημειώνοντας απλώς ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να σταματήσει ο πόλεμος «για την αποκατάσταση της στρατηγικής σταθερότητας» με τη Ρωσία.

Παράλληλα, κατηγορεί «ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας» στην Ευρώπη ότι έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο» και ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία – σε μια περίοδο που Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να «προδώσει» την Ουκρανία σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Το κείμενο αντιτίθεται επίσης στην πολιτική «ανοιχτών θυρών» του ΝΑΤΟ (Άρθρο 10), ζητώντας να «τερματιστεί η αντίληψη και να αποτραπεί η πραγματικότητα του ΝΑΤΟ ως μιας διαρκώς διευρυνόμενης συμμαχίας».

Αν και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η θέση αυτή ήταν η ίδια και επί προεδρίας Μπάιντεν.

Στην εισαγωγή του εγγράφου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τη νέα στρατηγική «οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική θα παραμείνει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ιστορία της ανθρωπότητας και το σπίτι της ελευθερίας στη Γη».