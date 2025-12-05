Τραμπ: Προειδοποιεί την Ευρώπη για «πολιτισμικό αφανισμό» σε 20 χρόνια – Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η «στροφή» στη Λατινική Αμερική

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ανατρέποντας παγιωμένες θέσεις και προειδοποιώντας για ριζικές αλλαγές στη διεθνή πολιτική.
  • Το έγγραφο κατηγορεί την ΕΕ και τη μετανάστευση για «πολιτισμική αποσύνθεση» στην Ευρώπη, προβλέποντας «πολιτισμική εξάλειψη» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.
  • Ανακοινώνεται θεμελιώδης μετατόπιση των αμερικανικών προτεραιοτήτων προς τη Λατινική Αμερική, με την υπόσχεση επιθετικής ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Trump reuters Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Σε ακόμη μία αιχμηρή τοποθέτηση της Ουάσινγκτον για την πορεία της Ευρώπης, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας που ανατρέπει παγιωμένες αμερικανικές θέσεις και προειδοποιεί για ριζικές αλλαγές στη διεθνή πολιτική.

Το έγγραφο κατηγορεί ευθέως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μετανάστευση για μια, όπως ισχυρίζεται, επικείμενη «πολιτισμική αποσύνθεση» στην ήπειρο, την ίδια στιγμή που ανακοινώνει μια θεμελιώδη μετατόπιση των αμερικανικών προτεραιοτήτων προς τη Λατινική Αμερική.

Πολιτισμικός αφανισμός

Στο 33σέλιδο κείμενο, η διοίκηση Τραμπ υποστηρίζει ότι τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης «επισκιάζονται από την πραγματική και ακόμη πιο έντονη προοπτική της πολιτισμικής εξάλειψης» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, κατηγορώντας την ΕΕ και υπερεθνικά θεσμικά όργανα για «δραστηριότητες που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία», για «πολιτικές μετανάστευσης που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν διχασμό», καθώς και για «λογοκρισία της ελεύθερης έκφρασης και καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης».

Η αμερικανική κυβέρνηση στρέφει επίσης τα πυρά της προς τη «κατάρρευση των ποσοστών γεννήσεων» και την «απώλεια εθνικών ταυτοτήτων».

Το νέο δόγμα

Το έγγραφο περιγράφεται ως προσπάθεια να αποτυπωθεί το δόγμα «America First» (Η Αμερική πρώτα), σημειώνει το AFP, με τη διοίκηση να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τον στόχο της παγκόσμιας κυριαρχίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την άτυχη έννοια της παγκόσμιας κυριαρχίας για τον εαυτό τους», σημειώνεται, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι η Ουάσινγκτον θα αποτρέψει άλλες δυνάμεις από το να κυριαρχήσουν.

Αλλά, όπως τονίζεται, «αυτό δεν σημαίνει σπατάλη αίματος και πόρων για τον περιορισμό της επιρροής όλων των μεγάλων και μεσαίων δυνάμεων του κόσμου».

Η στρατηγική προβλέπει μια «αναπροσαρμογή της παγκόσμιας στρατιωτικής παρουσίας» των ΗΠΑ, με μετατόπιση στις «επείγουσες απειλές στο δικό μας Ημισφαίριο» και μακριά από περιοχές «των οποίων η σχετική σημασία για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ή χρόνια».

Η διοίκηση Τραμπ υπόσχεται επιθετική ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στη Λατινική Αμερική, επικαλούμενη πρόσφατες επιχειρήσεις κατά «υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών», παρεμβάσεις για την ανατροπή αριστερών κυβερνήσεων –συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας– και προσπάθειες ελέγχου κρίσιμων υποδομών όπως η Διώρυγα του Παναμά.

Στο κείμενο γίνεται λόγος για μια επικαιροποιημένη εκδοχή του Δόγματος Μονρό, τονίζοντας: «Θα επιβάλουμε και θα εφαρμόσουμε μια “Τροπολογία Τραμπ” στο Δόγμα Μονρό».

Στήριξη στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Η στρατηγική αυτή προσφέρει ανοιχτή ιδεολογική στήριξη στα κόμματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, υποστηρίζοντας ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων δίνει πράγματι λόγους για μεγάλη αισιοδοξία» και προσθέτοντας πως «η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναβίωση του πνεύματος».

Η διατύπωση αυτή συνοδεύεται από αναφορές στις «μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο» και σε «λογοκρισία» από ευρωπαϊκούς θεσμούς, σημειώνοντας με σαφηνεία ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί τους υπερεθνικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς εμπόδιο στην «πολιτική ελευθερία».

Το κείμενο, σύμφωνα με το Politico, παραλληλίζει ευθέως τις δημογραφικές εξελίξεις με τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας του «μεγάλου αντικαταστάτη».

«Μακροπρόθεσμα, είναι περισσότερο από πιθανό ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες το πολύ, ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα γίνουν πλειοψηφικά μη ευρωπαϊκά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρότι η νέα στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης παραδέχεται ότι «η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες», οι τοποθετήσεις της ευθυγραμμίζονται με τις μέχρι τώρα επιθετικές δηλώσεις της απέναντι στην ήπειρο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς είχε ήδη προκαλέσει αναταράξεις στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, κατηγορώντας την Ευρώπη για τη στάση της στο μεταναστευτικό και για θέματα ελευθερίας λόγου.

Ουκρανικό: Μέσο σύσφιξης σχέσεων με τη Ρωσία

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση Τραμπ υποβαθμίζει το θέμα της Ουκρανίας, σημειώνοντας απλώς ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να σταματήσει ο πόλεμος «για την αποκατάσταση της στρατηγικής σταθερότητας» με τη Ρωσία.

Παράλληλα, κατηγορεί «ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας» στην Ευρώπη ότι έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο» και ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία – σε μια περίοδο που Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να «προδώσει» την Ουκρανία σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Το κείμενο αντιτίθεται επίσης στην πολιτική «ανοιχτών θυρών» του ΝΑΤΟ (Άρθρο 10), ζητώντας να «τερματιστεί η αντίληψη και να αποτραπεί η πραγματικότητα του ΝΑΤΟ ως μιας διαρκώς διευρυνόμενης συμμαχίας».

Αν και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η θέση αυτή ήταν η ίδια και επί προεδρίας Μπάιντεν.

Στην εισαγωγή του εγγράφου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τη νέα στρατηγική «οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική θα παραμείνει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ιστορία της ανθρωπότητας και το σπίτι της ελευθερίας στη Γη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μέχρι ποια ηλικία μπορείτε να πίνετε άφοβα μπίρα; Ένας νευρολόγος μοιράζεται την πικρή αλήθεια

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τη νέα πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Big deal της OpenAI με την αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης κέντρου δεδομένων, NextDC

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:50 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Γλασκώβη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες έπειτα από συμπλοκή

Ένα αιματηρό επεισόδιο συγκλόνισε την Παρασκευή τη Γλασκώβη, όταν ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός κ...
12:16 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Δραματική εκκένωση ενός Airbus A320 με 180 επιβάτες στη Βραζιλία – Τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία όταν ένα αεροσκάφος Airbus A320, της LATAM,...
08:47 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Εντυπωσιακό βίντεο: 7 αστυνομικοί έδωσαν «μάχη» με τεράστιο αλιγάτορα 272 κιλών – Τον ακινητοποίησαν όλοι μαζί

Ένας τεράστιος αλιγάτορας κινητοποίησε τις αρχές στη Φλόριντα, με τους αστυνομικούς να δίνουν ...
08:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Βρυξέλλες: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Φον ντερ Λάιεν και Μερτς πιέζουν το Βέλγιο

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κινούνται πυρετωδώς για να ξεμπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανί...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»