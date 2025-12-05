Βίντεο: Δραματική εκκένωση ενός Airbus A320 με 180 επιβάτες στη Βραζιλία – Τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία όταν ένα αεροσκάφος Airbus A320, της LATAM, τυλίχθηκε στις φλόγες καθώς προετοιμαζόταν για απογείωση, προκαλώντας πανικό μεταξύ των επιβατών.

Το αεροπλάνο βρισκόταν στον διάδρομο τροχοδρόμησης όταν η καμπίνα γέμισε ξαφνικά καπνό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επιβάτες, οι οποίοι είδαν φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα κάτω από το φτερό και συνειδητοποίησαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

¡Qué susto! 😥 Me enteré de que un Airbus A320 de #LATAM se incendió en #Brasil tras aterrizar. Al parecer, una carretilla de equipaje provocó el fuego que llenó de humo la cabina. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados a tiempo. ¡Un alivio! 🙏✈️ #Aviación pic.twitter.com/9lKORY6oo3 — WATCHTOWER (@news_24_365) December 5, 2025



Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από ένα μηχάνημα φόρτωσης αποσκευών, το οποίο προκάλεσε την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στο εξωτερικό του αεροσκάφους.

Η καμπίνα γέμισε γρήγορα καπνό, οδηγώντας σε άμεση εκκένωση.

Um princípio de incêndio fez com que um avião Airbus A320 da Latam que iria de São Paulo para Porto Alegre precisasse ser evacuado na noite desta quinta-feira (4/12) no terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em #Guarulhoshttps://t.co/q0KR2HD6or pic.twitter.com/doqDm3DDQQ — Jornal Floripa (@jornalfloripa7) December 5, 2025



Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα, ξεκινώντας τη διαδικασία εκκένωσης και οδηγώντας όλους τους 180 επιβάτες και μέλη του πληρώματος σε ασφαλές μέρος.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το αεροδρόμιο διέκοψε προσωρινά τις λειτουργίες του για να διασφαλίσει την εκκένωση όλων και να αποτρέψει περαιτέρω κινδύνους.