Έπεσε ξανά το Cloudflare: Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε πολλές χώρες

  • Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, σε παγκόσμιο επίπεδο, πλήττουν τους χρήστες λόγω διακοπών στην υπηρεσία Cloudflare.
  • Η Cloudflare επιβεβαίωσε «εσωτερική υποβάθμιση υπηρεσιών» στις 5 Δεκεμβρίου 2025, επηρεάζοντας πολλαπλές εφαρμογές.
  • Η πλατφόρμα Downdetector έγινε επίσης μη προσβάσιμη για κάποια λεπτά, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος στα συστήματα της Cloudflare.
Φωτογραφία: Unsplash

Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, σε παγκόσμιο επίπεδο, πλήττουν τους χρήστες, καθώς η υπηρεσία Cloudflare αντιμετωπίζει ξανά διακοπές, επηρεάζοντας σημαντικές εφαρμογές και πλατφόρμες.

Η Cloudflare επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει «εσωτερική υποβάθμιση υπηρεσιών» στις 5 Δεκεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα χρήστες σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης σε πολλαπλές εφαρμογές, όπως Canva, LindeIn, Zoom, Vinted κ.α.

Οι ιστότοποι που έχουν επηρεαστεί από τα προβλήματα στο Cloudflare, εμφανίζουν το σφάλμα: 500 Internal Service Error. Το συγκεκριμένο σφάλμα συνήθως σημαίνει ότι κάτι πήγε στραβά από την πλευρά του διακομιστή (server), όχι από τη συσκευή του χρήστη ή τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα παρακολούθησης υπηρεσιών Downdetector έγινε επίσης μη προσβάσιμη για κάποια λεπτά, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων στα συστήματα της Cloudflare.

Πηγή: Downdetector

Σε μια δήλωση, το Cloudflare ανέφερε: «Το Cloudflare διερευνά προβλήματα με το Cloudflare Dashboard και τα σχετικά API. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Dashboard / Cloudflare APIs επηρεάζονται, καθώς οι αιτήσεις ενδέχεται να αποτύχουν και/ή να εμφανιστούν σφάλματα».

«Έχει εφαρμοστεί μια επιδιόρθωση και παρακολουθούμε τα αποτελέσματα».

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες που υποστηρίζουν πολλούς από τους μεγαλύτερους ιστότοπους στον κόσμο. Σύμφωνα με την The Indepedent, εξασφαλίζει ότι οι σελίδες μπορούν να παραμείνουν online ακόμη και σε συνθήκες έντονης επισκεψιμότητας

