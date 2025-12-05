Κακοκαιρία Byron: «Φουσκωμένος και αγριεμένος» ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Βίντεο αναγνώστη

«Φουσκωμένος» είναι ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron».

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει στείλει αναγνώστης στο enikos.gr, η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει πολύ και σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν κατοικίες.

Νωρίτερα μάλιστα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου υπερχείλισης.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο στο ύψος του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Ελευσίνα και όπως επισημαίνουν κάτοικοι, το πρόβλημα εντοπίζεται λίγο πριν από τις εκβολές στην είσοδο της Ελευσίνας μετά την Χαλυβουργική, εκεί όπου στενεύει το ρέμα.

Δείτε το βίντεο: