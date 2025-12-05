Κακοκαιρία Byron: «Φουσκωμένος και αγριεμένος» ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Βίντεο αναγνώστη

Σύνοψη από το

  • Ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα είναι «φουσκωμένος» λόγω της κακοκαιρίας «Byron», με τη στάθμη του ποταμού να έχει ανέβει επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες.
  • Μήνυμα από το 112 εστάλη νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου υπερχείλισης.
  • Το πρόβλημα εντοπίζεται λίγο πριν από τις εκβολές στην είσοδο της Ελευσίνας, μετά την Χαλυβουργική, όπου το ρέμα στενεύει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κακοκαιρία Byron: Φούσκωσε ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα

«Φουσκωμένος» είναι ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron».

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει στείλει αναγνώστης στο enikos.gr, η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει πολύ και σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν κατοικίες.

Νωρίτερα μάλιστα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου υπερχείλισης.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο στο ύψος του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Ελευσίνα και όπως επισημαίνουν κάτοικοι, το πρόβλημα εντοπίζεται λίγο πριν από τις εκβολές στην είσοδο της Ελευσίνας μετά την Χαλυβουργική, εκεί όπου στενεύει το ρέμα.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με 53 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων

Αλλάζει το τοπίο των κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Συνταξιούχοι: Βγαίνουν ξανά στους δρόμους – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Τέλος χρόνου απόψε για τις αιτήσεις – Ποιοι θα πληρωθούν πρώτα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:07 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από τις επιχειρήσεις των αστυνομικών στην Αττική – 12 απεγκλωβισμοί

Σε 12 απεγκλωβισμούς ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί των πληρωμάτων που επιχειρούν στις περιο...
11:48 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Λέκκας για ζημιές από τις βροχοπτώσεις: «Χρειάζεται συνολικός επανασχεδιασμός των έργων» – Γιατί πλημμύρισε ξανά η Μάνδρα

Για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Byron» μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης ...
11:43 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

«Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»: Οι 7 περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες μέχρι το πρωί του Σαββάτου

Αν και οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες έχουν κοπάσει στην Αττική, η κακοκαιρία Byron συνεχ...
10:50 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του – Είχαν να δώσουν σημάδια ζωής από τη Δευτέρα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου ενός ζευγαριού, ηλικίας 55 και 58...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»