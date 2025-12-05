Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στην Ελευσίνα – Μήνυμα από το 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πιέζει τη Δυτική Αττική, με την Ελευσίνα να βρίσκεται πλέον σε αυξημένη ετοιμότητα. Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής (5/12), το 112 έστειλε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του συνοικισμού Ελληνορώσων (Ποντιακά), λόγω πιθανής υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου.
Η ειδοποίηση αναφέρει ότι οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η συνεχόμενη βροχόπτωση μπορεί να αυξήσει τη στάθμη του νερού στον ποταμό.
Το μήνυμα του 112
Στο μήνυμα που εμφανίστηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων επισημαίνεται ο κίνδυνος υπερχείλισης και τονίζεται η ανάγκη προσοχής. Το 112 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε «ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταποτάμου» και παραπέμπει στις οδηγίες αυτοπροστασίας της Πολιτικής Προστασίας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού #Ελληνορώσων #Ποντιακά #Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού #Σαρανταπόταμου.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025