Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα στην Αθηνών-Κορίνθου – Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία

  • Η κακοκαιρία Byron έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με πολλούς δρόμους να παραμένουν κλειστοί λόγω συσσώρευσης υδάτων.
  • Η αριστερή λωρίδα στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, άνοιξε λίγο μετά τις 8:30, αποκαθιστώντας εν μέρει την κυκλοφορία.
  • Διακοπές κυκλοφορίας βρίσκονται σε ισχύ σε σημεία της Αθηνών-Λαμίας, της Περιφερειακής Αιγάλεω και σε άλλες τοπικές οδούς της Αττικής.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα στην Αθηνών-Κορίνθου – Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Αρκετά παραμένουν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει λόγω συσσώρευσης υδάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία Byron.

Μετ΄εμποδίων πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου όπου για αρκετή ώρα είχε κλείσει από το ύψος των διοδίων της Ελευσίνας ενώ λίγο μετά τις 8:30 άνοιξε η αριστερή λωρίδα.

Παράλληλα σε ισχύ είναι διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης

2) Οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπατων

4) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

6) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

7) Οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

8) Στην οδό Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια

9) Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού

10) Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση.

