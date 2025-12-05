Αλαβάνος: Τώρα τι νέο κομίζει ο Αλέξης Τσίπρας; – Έπρεπε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό

Για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» μίλησε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος. Όπως είπε, ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του έπρεπε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό «διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα».

Μιλώντας στο ERTNews, παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος εκτίμηση όταν πρότεινε ως διάδοχό του τον Αλέξη Τσίπρα. «Προσπαθήσαμε να κάνουμε με τόλμη μια ηγεσία νεολαιίστικη. Από τον πρόεδρο, τα κεντρικά στελέχη κλπ.», είπε αρχικά, ωστόσο τόνισε ότι έπεσε έξω. «Άλλο πράγμα περίμενα εγώ. Μπορούσα να περιμένω ότι η Αριστερά θα είναι η Αριστερά των τρίτων μνημονίων; Δεν μπορούσα», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν αισθάνεται προδομένος από τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό, όπου τραβάνε τον ελληνικό λαό σε διαταγές που μας δώσανε τα αφεντικά».

Όσον αφορά στο νέο κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι «δεν νομίζω ότι δείχνει μια πολιτική που είναι διαφορετική από τις πολιτικές των άλλων κομμάτων. Η Ελλάδα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση, όπου σχεδόν έχει διαμορφωθεί μια ομοιογένεια των κομμάτων που έρχονται από τη Δεξιά. Δεν μιλάω για άκρα δεξιά, ας το πούμε. Και φτάνουμε με τις ομάδες εκείνες που αυτοονομάζονται αριστεροί αλλά δεν είναι αριστεροί».

Σχετικά με την παρουσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη έκανε λόγο για «πολιτικάντικα παιχνίδια». «Προβάλλω αυτόν τον άλλον που τον πρόβαλα, τον έχω βάλει πια στη γωνία» τόνισε ο Αλέκος Αλαβάνος.

Σε ερώτηση για το αν κομίζει κάτι νέο ο κ. Τσίπρας, ο Αλέκος Αλαβάνος απάντησε:

«Τώρα τι νέο κομίζει; Το πρώτο που έχει να κάνει δεν ξέρω αν το έκανε σε αυτή την συγκέντρωση είναι όπως είναι πάνω στην οθόνη που ήταν η οθόνη και ξέρω πώς είναι. Να γονατίσει και να πει συγγνώμη. Να γονατίσει και να πει συγγνώμη διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα. Και δεν περίμενε ποτέ κανείς ένα κόμμα το οποίο προερχόταν από την Αριστερά ή ήταν αριστερό, ακόμη περισσότερο ότι θα υιοθετούσε τις απόψεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα μας και μάλιστα όχι απλώς τις υιοθετούσε, τις εφάρμοσε. Δεν σηκώνει μια τέτοια Αριστερά στην Ελλάδα. Αν δείτε τα ανάλογα πρακτικά της Πορτογαλίας θα δείτε ότι αξιοποιώντας τα εσωτερικά της δικαστήρια δεν επέτρεψε να περάσουν αυτές οι αλλαγές. Είναι ντροπή, είναι λύπη. Και αν θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο, να πουν ότι τελικά αυτό ήταν μια κωμωδία, στην πραγματικότητα είναι μια τεράστια ευθύνη».

Δείτε το βίντεο: