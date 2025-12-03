Η νέα πολιτική «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Προανήγγειλε κόμμα και έστειλε ηχηρά μηνύματα – Το παρασκήνιο, οι παρουσίες και οι απουσίες από το «Παλλάς»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», το βράδυ της Τετάρτης (3/12) στο ασφυκτικά γεμάτο Θέατρο «Παλλάς», δίνοντας παράλληλα και το στίγμα της επιστροφής του στην πολιτική σκηνή.

Ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε ηχηρά μηνύματα με την ομιλία του, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δημιουργία νέου φορέα που πιθανότατα θα συμμετάσχει και θα μετρήσει τις δυνάμεις του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σε μια εκδήλωση που η «Ιθάκη» κατάφερε να ενώσει τον «παλιό» και τον νέο ΣΥΡΙΖΑ και στην οποία έδωσαν το «παρών» και πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το «σύνθημα» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πάει άλλο, μας αξίζει μία Ελλάδα καλύτερη» και «θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι».

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως είναι έτοιμος για τον επόμενο προορισμό του, την επόμενη «Ιθάκη» του σε πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για την ανάγκη «μίας νέας Μεταπολίτευσης για τον τόπο», με την έννοια «ενός δημοκρατικού σοκ, ενός μεγάλου πολιτικού Bing Bang» που θα ξαναφέρει τους πολίτες κοντά στην πολιτική.

«Δεν νομίζω ότι πέφτω έξω, αν πω ότι η σημερινή σας παρουσία, για τους περισσότερους τουλάχιστον, είναι και μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι, που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο και θα την οδηγήσει στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας» είπε ο πρώην πρωθυπουργός για να προσθέσει: «Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι».

Χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, άφησε να εννοηθεί πως στο νέο εγχείρημα δεν είναι προαποφασισμένο ποιοι θα βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης: «Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα για «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου» προκειμένου να «δημιουργηθεί μία μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους Αριστερούς, δημοκρατικούς και ευαίσθητους πολίτες, ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».

Πολλοί είναι εκείνοι που παρατήρησαν ότι ακόμη και το φόντο που είχε στηθεί το πόντιουμ για την ομιλία Τσίπρα, έγραφε μόνο το όνομά του και τον τίτλο του βιβλίου του, «Ιθάκη», ενώ κυριάρχησαν το λευκό, το πορτοκαλί και το μπλε, μακριά από οποιαδήποτε σύνδεση με το ροζ- κόκκινο χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως εκτιμούν ήταν και αυτό ένα μήνυμα μέσω συμβολισμών, ότι το νέο εγχείρημα θα είναι μία «πολύχρωμη» και μεγάλη κινηματική παράταξη.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές και «καρφιά» για τη στάση που κρατούν τα κόμματα του προοδευτικού τόξου. Τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η αποκατάσταση της εξισορρόπησης όσον αφορά στο πολιτικό σκηνικό και επέρριψε μέρος της ευθύνης του ότι η κυβέρνηση παραμένει πολιτικά κυρίαρχη και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως τόνισε, «η έγνοια και η αγωνία είναι για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση».

Σε αντιδιαστολή με αυτή την στρέβλωση, ο κ. Τσίπρας είπε πως «η κοινωνία νοιάζεται και αγωνία για εναλλακτική προοπτική». «Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης», σημείωσε.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε έναν μίνι απολογισμό της κυβέρνησής του, δήλωσε «υπερήφανος» για όσα ως κυβέρνηση προσπάθησαν και κατάφεραν.

«Ναι αυτή είναι η σωστή λέξη, περήφανος. Υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής μας. Υπερήφανος γιατί εμείς οι άπειροι, που δεν κρατούσαμε από κανένα τζάκι, αλλά και δεν μας κρατούσε κανείς, τα καταφέραμε εκεί που απέτυχαν οι επαγγελματίες της εξουσίας. Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσίπρας είπε πως «η “Ιθάκη” δεν είναι ένα βιβλίο αυταρέσκειας ή αυτοεπιβεβαίωσης. Είναι μια ματιά ειλικρινούς κριτικής και αυτοκριτικής στη διαδρομή μου, τη διαδρομή μας. Τη διαδρομή της Αριστεράς και της χώρας. Μια κριτική ματιά στα σωστά και τα λάθη, τις νίκες και τις ήττες, τα πάνω και τα κάτω, τις ευθύνες και τις αποφάσεις μας».

Εξήγησε ακόμη τα μέχρι τώρα βήματα του και την συνέχεια: «Γι’ αυτό, εξάλλου, και παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας. Γιατί πιστεύω ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος. Παραιτήθηκα όμως από τη Βουλή, αλλά όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί για να δώσουμε διέξοδο, να δώσουμε ξανά υπόσταση και νόημα στην αλληλεγγύη και την πρόοδο. Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης. Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες. Ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».

Δίνοντας το οργανωτικό πλαίσιο μίλησε για πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών και θα προάγουν το «συλλογικό όραμα για την Αλλαγή. Αυτό χρειαζόμαστε».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, αλλά και σε σκάνδαλα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές, εξαπολύοντας «πυρά» για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι μισθοί και οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 20 ημέρες, «και πολλές λέω», τόνισε.

«Όλα αυτά μαζί, σε ένα πράγμα συνηγορούν: Ότι δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος. Έχουμε μια λάθος κυβέρνηση» επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις» και παρουσίασε ένα πρόγραμμα με τέσσερις πυλώνες: Ανάπτυξη, Αναδιανομή, Ασφάλεια και Ανθεκτικότητα. Συνόψισε το ζητούμενο στη φράση «δίκαιη ανάπτυξη». Μίλησε για αύξηση της φορολογίας στα μεγάλα εισοδήματα λέγοντας πως «δικαιοσύνη εδώ σημαίνει ένα πράγμα: Οι έχοντες και κατέχοντες οφείλουν να στηρίξουν αναλογικά περισσότερο».

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας αλλά κατά της «αντιρωσικής υστερίας», όπως είπε.

«Χρειαζόμαστε μία εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Ποιοι έδωσαν το «παρών» και ποιοι απουσίασαν

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, και ο γραμματέας της κίνησης ΚΟΣΜΟΣ, Πέτρος Κόκκαλης.

Στο Θέατρο «Παλλάς» βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Γιάννης Δραγασάκης, η πρώην περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, και ο πρώην υπουργός, Ευάγγελος Αποστολάκης. Στο Παλλάς πήγαν επίσης η Έφη Αχτσιόγλου και Νίκος Παππάς, στους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική στο βιβλίο του.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν ακόμα οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέφανος Τζουμάκας, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μαντζουράνης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Διονύσης Τεμπονέρας, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Καραμέρος, Κώστας Ζουράρις, Γιώργος Λιάνης κ.ά.

Αναμενόμενη ήταν η απουσία του Παύλου Πολάκη, ο οποίος μάλιστα με αναρτήσεις του ασκεί σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες».

Ούτε όμως και η Έλενα Ακρίτα πήγε τελικά στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου.

Ηχηρή απουσία θεωρείται και εκείνη του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ενώ το «παρών» δεν έδωσε και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, παρά το ότι πήγε η Έφη Αχτσιόγλου.

Απόντα ήταν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που το προηγούμενο χρονικό διάστημα κυκλοφορούσε ότι μπορεί να παρευρεθούν στην εκδήλωση.

Έξω από το θέατρο ήταν συγκεντρωμένοι εκατοντάδες φίλοι και άλλοτε ψηφοφόροι του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίοι όταν τον είδαν να φτάνει μαζί με την Μπέττυ Μπαζιάνα, φώναζαν «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά» και «να’ τος, να’ τος ο πρωθυπουργός». Ακόμη και μέσα στην αίθουσα, όπου γινόταν η παρουσίαση, πολλές φορές διακόπηκε η ομιλία Τσίπρα από παρευρισκόμενους που του φώναζαν ότι εκείνος θα είναι ο καταλύτης των εξελίξεων.

Η κενή θέση με το κόκκινο τριαντάφυλλο στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη

Στην αίθουσα υπήρχε μία τιμητική θέση, με ένα τριαντάφυλλο, για τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και στενός φίλος του Αλέξη Τσίπρα έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου 2025 σε ηλικία 87 ετών.

Η εικόνα της κενής θέσης με το τριαντάφυλλο, προκάλεσε συγκίνηση.

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα – Το “rebranding” του κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο»

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των “παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης”, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το “rebranding” του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.