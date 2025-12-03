Συνελήφθη 38χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 10 καταδικαστικές αποφάσεις με ποινή φυλάκισης 15 ετών για απάτες

Συνελήφθη, πρωινές ώρες του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου έπειτα από ενδελεχή και πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, 38χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 10 καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών και 7 μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ.

Ειδικότερα, ο 38χρονος έχει καταδικαστεί για απάτες κατ’ εξακολούθηση, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας κατ’ εξακολούθηση, απειλή, κλοπή και απλή σωματική βλάβη ενώ προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του, άλλαζε συνεχώς κατοικία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.