Στη Βουλή η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Την υποδέχθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο – ΦΩΤΟ

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μέγαρο της Βουλής, την πρώτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, πραγματοποίησε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συνοδευόταν από τους άνδρες ασφαλείας της, υποδέχτηκε στις 2:30 μ.μ., στην είσοδο της Βουλής από τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, χαρίζοντάς της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Στη συνέχεια την οδήγησε στο γραφείο του, όπου συζήτησαν για περίπου 15 λεπτά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο κ. Κακλαμάνης, αφού ευχάριστε την Αμερικανίδα πρέσβειρα για την επίσκεψη της στο ελληνικό Κοινοβούλιο, της χάρισε ένα αναμνηστικό δώρο, ένα μεταξωτό μαντήλι για την ίδια, αλλά και μία γραβάτα με μικρούς τσολιάδες για τον γιό της, χειρονομία που την συγκίνησε ιδιαίτερα.

Φεύγοντας από τη Βουλή, η κ. Γκίλφοϊλ, παρότι αρχικά ξαφνιάστηκε από την πρόσκληση, δεν αρνήθηκε να βγει φωτογραφία με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, -αφού πρώτα γύρισε και είδε το καθησυχαστικό πρόσωπο του κ. Κακλαμάνη- ο οποίος την συνόδευσε μέχρι τον προαύλιο χώρο της Βουλής όπου την περίμενε το αυτοκίνητο της πρεσβείας.

Δείτε φωτογραφίες: