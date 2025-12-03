Τρίκαλα: Μπλόκο αγροτών στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν – ΦΩΤΟ

  • Γεωργοί και κτηνοτρόφοι των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, ανεβαίνοντας με τρακτέρ στην Εθνική Οδό.
  • Η κινητοποίηση ξεκίνησε από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου, με τους αγρότες να μεταβαίνουν μαζικά στα διόδια του Λόγγου.
  • Λόγω των κινητοποιήσεων, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία οχημάτων σε τμήμα του Ε65, με την κίνηση να εκτρέπεται σε εναλλακτικές διαδρομές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες, Τρίκαλα, διόδια του Λόγγου
Πηγή φωτογραφίας: trikalaenimerosi.gr

Μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων έστησαν σήμερα το μεσημέρι γεωργοί και κτηνοτρόφοι του νομού, που με τρακτέρ ανέβηκαν πάνω στην Εθνική Οδό.

Αρχικά οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, όπου στη συνέχεια, μετέβησαν μαζικά στα διόδια του Λόγγου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από τον Α/Κ Προαστίου (97,4 χ/θ) έως τον Α/Κ Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

  •  Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).
  •  Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές και συγκεκριμένα:

  •  Στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  •  Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και
  •  Από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

Δείτε φωτογραφίες:

Αγρότες, Τρίκαλα, διόδια του Λόγγου
Πηγή φωτογραφίας: trikalaenimerosi.gr
Αγρότες, Τρίκαλα, διόδια του Λόγγου
Πηγή φωτογραφίας: trikalaenimerosi.gr

18:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

