Φάμελλος: Ευθύνη μας μια ισχυρή Πολιτεία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους με αναπηρία

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκέφθηκε το ΚΕΑ/ΑΜΕΑ στο Χαϊδάρι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, υπογραμμίζοντας την αξία των δομών.
  • Ο κ. Φάμελλος τόνισε την ευθύνη της Πολιτείας για μια ισχυρή Πολιτεία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι ημέρα διεκδίκησης.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα εξασφαλίζει στήριξη στην εκπαίδευση, φροντίδα, αποκατάσταση και προσβασιμότητα, άροντας τις διακρίσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος: Ευθύνη μας μια ισχυρή Πολιτεία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους με αναπηρία

«Είμαι χαρούμενος που είδα πολλά χαμογελαστά πρόσωπα και ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, γιατί βάζουν ένα λιθαράκι για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα κάτι, για να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψη του στο ΚΕΑ/ΑΜΕΑ στο Χαϊδάρι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

«Θέλουμε να αναδείξουμε μαζί με εσάς, το πόσο σημαντικό είναι για μία κοινωνία να έχει τέτοιες δομές, να υποστηρίζει χωρίς αποκλεισμούς όλους τους ανθρώπους της. Αυτή πρέπει να είναι και η ευθύνη των πολιτικών. Να υπάρχει μια ισχυρή Πολιτεία που δεν θα έχει αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη και δημοκρατία. Να έχουμε όλοι την ίδια δυνατότητα προόδου, διαβίωσης, ευημερίας. Για αυτό και η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι ημέρα διεκδίκησης ισότητας, δικαιωμάτων, ορατότητας και συμπερίληψης» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος περιηγήθηκε στη δομή και στις αίθουσες δραστηριοτήτων, συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με τη Διοίκηση, τους εκπαιδευτές και τους ωφελούμενους του Κέντρου.

«Βλέπουμε μια προσπάθεια που έχει ταυτόχρονα και γνώση και χαρά και δημιουργία. Αυτές τις προσπάθειες πρέπει η Πολιτεία να τις στηρίξει με στελέχωση, υποδομές και χρηματοδότηση. Συζητήσαμε για τη δημιουργία, για τη φύση, μέχρι και για το μεγάλο θέμα της ειρήνης. Με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι όλοι οι εξυπηρετούμενοι μοιράζονται τις πολύ μεγάλες αξίες της ζωής» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε επίσης, πως ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε μία σοβαρή ισχυρή Πολιτεία είναι η εγγύηση για μια πραγματικά δίκαιη κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους.

«Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει επικίνδυνα χαμηλές δαπάνες κοινωνικής προστασίας και ταυτόχρονα υψηλούς δείκτες ανεργίας, ιδιωτικών δαπανών, κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ανθρώπων με μερική ή σοβαρή αναπηρία. Αποτέλεσμα του ελλείμματος κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλο βάρος, οικονομικό και ψυχολογικό, να μεταφέρεται στους γονείς και τις οικογένειες. Τα μέτρα ενίσχυσης και τα κυβερνητικά προγράμματα είναι πολύ αδύναμα, με μόνη στόχευση την επικοινωνία. Ευτυχώς έχουμε λαμπερά παραδείγματα εθελοντών, αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει τα κενά», είπε και κατέληξε:

«Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμευόμαστε για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε μία σοβαρή ισχυρή Πολιτεία που θα εξασφαλίζει στήριξη στην εκπαίδευση, στη φροντίδα, στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση, στην προσβασιμότητα και στην άρση των διακρίσεων. Αυτή τη μάχη δίνουμε καθημερινά και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, αλλά και μέσα στην κοινωνία. Μόνο με ίσες ευκαιρίες η κοινωνία μας γίνεται πραγματικά δίκαιη».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν ο γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, οι βουλευτές Έλενα Ακρίτα, Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Ψυχογιός, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη των τοπικών Οργανώσεων του κόμματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Επιπλέον χρηματοδότηση 240 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ από το Ταμείο Δανείων- Όλα όσα είπε ο Παπαθανάσης

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,03% η απόδοση των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου – Αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης

«Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης, και είμαστε πολύ κοντά σε μια κα...
15:58 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Ούτε φέρετρα με σημαίες θέλουμε να δούμε, ούτε τους νέους ανθρώπους θα θυσιάσουμε στον βωμό μιας ανήθικης οικονομικής ανάπτυξης»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενος στις α...
15:44 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Η απάντηση Δούκα σε Μπακογιάννη: Το άγχος του για μια «δήθεν» ρεβάνς τον οδηγεί στο να αυτοεκτίθεται

«Το μεγάλο φαγοπότι του κ. Μπακογιάννη τελείωσε. Το άγχος του για μια «δήθεν» ρεβάνς τον οδηγε...
15:18 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα Λαζαρίδη-Νατσιού στη Βουλή: «Όταν μιλάτε για ηθική χρεοκοπία της ΝΔ να κοιταχτείτε μεταξύ σας» – «Στίγμα για τη ΝΔ η ψήφος στον ψευτο-γάμο των ομοφυλοφίλων»

«Όταν μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, να κοιταχτ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»