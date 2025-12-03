Κοζάνη: Ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε πυρομαχικά του στρατού – Έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού στο Καπνοχώρι – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα, η οποία ήταν γεμάτη με πυρομαχικά του στρατού, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης μέσα στο Καπνοχώρι Κοζάνης, όταν το μεγάλο και βαρύ όχημα έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, το ατύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, ενώ η νταλίκα, που ξεκίνησε από τη στρατιωτική εγκατάσταση/αποθήκη στα ορεινά της περιοχής, πάνω από το Καπνοχώρι, έστριβε σε δρόμο, μέσα στο χωριό, κινούμενη συνοδεία περιπολικού της Τροχαίας.

Οι αρχές προχώρησαν στην διακοπή της ηλεκτροδότησης στον οικισμό, οι κάτοικοι του οποίου είναι ανάστατοι. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, η κατάσταση ίσως ήταν πολύ χειρότερη, καθώς θα μπορούσε να είχε σημειωθεί έκρηξη, λόγω των τόνων πυρομαχικών και της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος….

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η τοποθεσία στην οποία κατευθυνόταν η νταλίκα.