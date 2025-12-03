Κόντρα Λαζαρίδη-Νατσιού στη Βουλή: «Όταν μιλάτε για ηθική χρεοκοπία της ΝΔ να κοιταχτείτε μεταξύ σας» – «Στίγμα για τη ΝΔ η ψήφος στον ψευτο-γάμο των ομοφυλοφίλων»

Σύνοψη από το

  • Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κάλεσε τον Δημήτρη Νατσιό να «κοιταχτείτε μεταξύ σας» όταν μιλά για «ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης», υπογραμμίζοντας ότι «μόνο η ΝΔ το ψήφισε» στην πρόταση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ «όλα τα άλλα κόμματα, της Νίκης συμπεριλαμβανομένης, το αρνήθηκαν αυτό».
  • Ο κ. Λαζαρίδης απάντησε επίσης στην αναφορά ότι η ΝΔ βλέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εχθρικά, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση «έδωσε γενναίες αυξήσεις» και «θωρακίσαμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με σύγχρονα οπλικά συστήματα».
  • Ο Δημήτρης Νατσιός ανταπάντησε, λέγοντας ότι η ψήφος στον «ψευτο-γάμο τον ομοφυλοφίλων» είναι «το στίγμα της ΝΔ επί Μητσοτάκη» και «η ντροπή και ξεφτίλα της θητείας σας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κόντρα Λαζαρίδη-Νατσιού στη Βουλή: «Όταν μιλάτε για ηθική χρεοκοπία της ΝΔ να κοιταχτείτε μεταξύ σας» – «Στίγμα για τη ΝΔ η ψήφος στον ψευτο-γάμο των ομοφυλοφίλων»

«Όταν μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, να κοιταχτείτε μεταξύ σας», κάλεσε τον Δημήτρη Νατσιό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης μετά την ομιλία του προέδρου της ΚΟ Νίκη στο νομοσχέδιο για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Αναφερόμενος στους «συνειρμούς» και τα «υπονοούμενα» που άφησε ο κ. Νατσιός για τα λαχεία και τα τζόκερ των κ.κ. Στρατάκη, Σεμερτζίδου και Μαγειρία, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι, «στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εισηγητής της ΝΔ πρότεινα να σταλούν άμεσα οι καταθέσεις τους στην Δικαιοσύνη και τον κ. Βουρλιώτη της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και μόνο η ΝΔ το ψήφισε αυτό. Όλα τα άλλα κόμματα, της Νίκης συμπεριλαμβανομένης, το αρνήθηκαν αυτό. Άρα, τέτοιου είδους συνειρμούς και συσχετισμούς, παρακαλώ κρατήστε τους για το κόμμα σας. Καλό θα είναι όταν μιλάτε για τη ΝΔ, ότι είναι η ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, να κοιταχτείτε μεταξύ σας».

Απαντώντας, δε, στην αναφορά του Δημήτρη Νατσιού ότι η ΝΔ βλέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εχθρικά, ο κ. Λαζαρίδης είπε: «Σε καμία των περιπτώσεων. Το έχουμε αποδείξει όλα τα χρόνια. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που 14 χρόνια μετά, έδωσε γενναίες αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε το έργο που κάνουν, αναγνωρίζουμε ότι φυλάνε Θερμοπύλες. Αυτή η κυβέρνηση μεγάλωσε την Ελλάδα, μέσα από την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, μέσα από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσα από τις συμφωνίες με πάρα πολλές χώρες, και βεβαίως, την ίδια στιγμή, θωρακίσαμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με σύγχρονα οπλικά συστήματα, δίνοντας την δυνατότητα, και στη διπλωματία και στην οικονομία, να μπορούν να χαράξουν το δρόμο που πρέπει, για μία καλύτερη ημέρα για όλους τους Έλληνες πολίτες».

Σχολιάζοντας την παρέμβαση Λαζαρίδη, ο πρόεδρος της ΚΟ Νίκη Δ. Νατσιός είπε ότι άρχισε πάλι τα καυχήματα για την εξωτερική πολιτική: «Η κόκκινη γραμμή των έξι μιλίων που επαιρόταν πρόσφατα ο κ. Γεραπετρίτης, είναι λόγος για να καυχάστε; Η πόντιση του καλωδίου, που ακόμα να την δούμε στην Κάσο, είναι κάτι για να καμαρώνετε και να επαίρεσθε; Μιλήσατε και για την ηθική χρεοκοπία που σας χρέωσα. Όταν ψηφίζατε τον ψευτο-γάμο τον ομοφυλοφίλων, ήσασταν περήφανοι γι’ αυτό; Αυτό θα σας συνοδεύει μία ζωή. Είναι το στίγμα της ΝΔ επί Μητσοτάκη. Εσείς να κοιτιέστε στον καθρέφτη και να βλέπετε τα πρόσωπα σας. Είναι η ντροπή και ξεφτίλα της θητείας σας», είπε ο κ. Νατσιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου έως το 2027 – Τι είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών Νοεμβρίου – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή – Βελόπουλος: Η κυβέρνηση σκότωσε τον πρωτογενή τομέα – Αγρότες βγείτε στους δρόμους

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εξοπλιστικά και τις επόμενες εθνικές εκλογές...
13:57 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης στον Realfm 97,8: Οι αγρότες για εμάς έχουν τεράστια αξία – Ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πληθωρισμό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μίλησε...
13:21 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γαβρόγλου στον Realfm 97,8: Το βιβλίο Τσίπρα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πλατιά κοινωνικά στρώματα

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του «Ιθάκη» μίλησε ο ακαδημαϊκός και πρώην υπουργός, Κώστας...
12:27 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μπακογιάννης κατά Δούκα: «Χρυσοί» κάδοι για σκύλους εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών

Για προκλητικές σπατάλες κατηγορεί τον Δήμο Αθηναίων η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»