Κόντρα Λαζαρίδη-Νατσιού στη Βουλή: «Όταν μιλάτε για ηθική χρεοκοπία της ΝΔ να κοιταχτείτε μεταξύ σας» – «Στίγμα για τη ΝΔ η ψήφος στον ψευτο-γάμο των ομοφυλοφίλων»

«Όταν μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, να κοιταχτείτε μεταξύ σας», κάλεσε τον Δημήτρη Νατσιό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης μετά την ομιλία του προέδρου της ΚΟ Νίκη στο νομοσχέδιο για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Αναφερόμενος στους «συνειρμούς» και τα «υπονοούμενα» που άφησε ο κ. Νατσιός για τα λαχεία και τα τζόκερ των κ.κ. Στρατάκη, Σεμερτζίδου και Μαγειρία, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι, «στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εισηγητής της ΝΔ πρότεινα να σταλούν άμεσα οι καταθέσεις τους στην Δικαιοσύνη και τον κ. Βουρλιώτη της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και μόνο η ΝΔ το ψήφισε αυτό. Όλα τα άλλα κόμματα, της Νίκης συμπεριλαμβανομένης, το αρνήθηκαν αυτό. Άρα, τέτοιου είδους συνειρμούς και συσχετισμούς, παρακαλώ κρατήστε τους για το κόμμα σας. Καλό θα είναι όταν μιλάτε για τη ΝΔ, ότι είναι η ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, να κοιταχτείτε μεταξύ σας».

Απαντώντας, δε, στην αναφορά του Δημήτρη Νατσιού ότι η ΝΔ βλέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εχθρικά, ο κ. Λαζαρίδης είπε: «Σε καμία των περιπτώσεων. Το έχουμε αποδείξει όλα τα χρόνια. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που 14 χρόνια μετά, έδωσε γενναίες αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε το έργο που κάνουν, αναγνωρίζουμε ότι φυλάνε Θερμοπύλες. Αυτή η κυβέρνηση μεγάλωσε την Ελλάδα, μέσα από την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, μέσα από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσα από τις συμφωνίες με πάρα πολλές χώρες, και βεβαίως, την ίδια στιγμή, θωρακίσαμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με σύγχρονα οπλικά συστήματα, δίνοντας την δυνατότητα, και στη διπλωματία και στην οικονομία, να μπορούν να χαράξουν το δρόμο που πρέπει, για μία καλύτερη ημέρα για όλους τους Έλληνες πολίτες».

Σχολιάζοντας την παρέμβαση Λαζαρίδη, ο πρόεδρος της ΚΟ Νίκη Δ. Νατσιός είπε ότι άρχισε πάλι τα καυχήματα για την εξωτερική πολιτική: «Η κόκκινη γραμμή των έξι μιλίων που επαιρόταν πρόσφατα ο κ. Γεραπετρίτης, είναι λόγος για να καυχάστε; Η πόντιση του καλωδίου, που ακόμα να την δούμε στην Κάσο, είναι κάτι για να καμαρώνετε και να επαίρεσθε; Μιλήσατε και για την ηθική χρεοκοπία που σας χρέωσα. Όταν ψηφίζατε τον ψευτο-γάμο τον ομοφυλοφίλων, ήσασταν περήφανοι γι’ αυτό; Αυτό θα σας συνοδεύει μία ζωή. Είναι το στίγμα της ΝΔ επί Μητσοτάκη. Εσείς να κοιτιέστε στον καθρέφτη και να βλέπετε τα πρόσωπα σας. Είναι η ντροπή και ξεφτίλα της θητείας σας», είπε ο κ. Νατσιός.