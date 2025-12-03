Παιχνίδια Εκδίκησης: Ο Άγης προσπαθεί να πείσει τους γύρω του ότι η Μάγια έχει ψυχολογικά προβλήματα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Έχοντας ως όπλο στα χέρια του τις πληροφορίες που έμαθε από την Άννα, ο Χρήστος προσεγγίζει εκ νέου τον Διονύση για να συμπληρώσει το παζλ.

Η σχέση του Άγη και της Μάγιας έχει κρυμμένα μυστικά κι ο Χρήστος σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο.

Την ίδια στιγμή, η παραίτηση της Αφροδίτης από το μπαρ και η έλλειψη επαφής μαζί της ταράζει τον Μάνο και φέρνει τη Χρύσα σε δύσκολη θέση, αφού δεν μπορεί να εξηγήσει τη στάση της κόρης του.

Ο Μάρκος, θέλοντας να δείξει την αγάπη του για την Κλέλια και τον Διονύση, ζητάει να γίνει νονός του μωρού τους.

Ο Άγης προσπαθεί να ελέγξει και να χειραγωγήσει την ψυχολογία της Μάγιας, προτείνοντάς της να βλέπει γιατρούς, ενώ δε χρειάζεται, αλλά και προτείνοντας να κάνουν ένα δεύτερο παιδί.

Η Χρύσα, όμως, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις προτάσεις του Άγη.

Δείτε το Trailer:

Δείτε αποσπάσματα