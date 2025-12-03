Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Οι αγρότες έχουν εξαπατηθεί – Δεν είναι τυχαίο ότι πρωτοστατούν στα μπλόκα αγροτοσυνδικαλιστές και δήμαρχοι της ΝΔ

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις επιδοτήσεις, την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Οι αγρότες επί της ουσίας έχουν κυριολεκτικά εξαπατηθεί, εξωθηθεί σε έξοδο από το επάγγελμα και αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος που δεν σχολιάζει τον αγώνα τους αλλά μετέχω της αγωνίας τους. Ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή η χώρα υφίσταται τα μπλόκα από τον αγώνα των αγροτών είναι γνωστός, είναι δεδομένος και παρά την προσπάθεια της κυβερνητικής προπαγάνδας να δημιουργήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς, να φέρει στο προσκήνιο την αντιπολίτευση το πρόβλημα την αφορά. Είναι το εγκληματικό δίκτυο που με την ανοχή για να γίνω εξαιρετικά επιεικής, στήθηκε από το ’19 και μετά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην σημερινή κατάσταση», είπε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Γιατί μετέχω της αγωνίας τους; Γιατί αυτοί οι άνθρωποι την προηγούμενη βδομάδα πήραν από το 70% που περίμεναν της βασικής ενίσχυσης το 44% γιατί πάνω από 100.000 από τους έντιμους και παραγωγικούς αγρότες δεν πήραν τίποτα και γιατί από αυτές τις κουτσουρεμένες πληρωμές, που είναι κουτσουρεμένες εξαιτίας των ευθυνών των έξι υπουργών και των αντίστοιχων κατώτερων των περιστάσεων διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στους οποίους ο Πρωθυπουργός επέτρεπε να αλώνουν τον χώρο αυτό», σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση για το εάν στηρίζει τα μπλόκα των αγροτών η Μιλένα Αποστολάκη διευκρίνισε ότι «θέλω να ρίξω το βάρος στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξωθηθεί και έχουν εξωθηθεί όχι μόνο από την εξαθλίωσή τους αλλά και μέσα από μια επιχειρούμενη βίαιη έξοδό τους από το επάγγελμα. Κλείνουν τα σπίτια τους και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή πρωτοστατούν στους αγώνες και στα μπλόκα των αγροτών μεγάλοι, επώνυμοι αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ και δήμαρχοι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι υποβαθμίζω τον αγώνα των αγροτών αν έρθω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει ή ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του κοψίματος των μπλόκων γιατί με αυτόν τον τρόπο παίζω το παιχνίδι μιας κυβερνητικής προπαγάνδας η οποία επενδύει είτε στον κοινωνικό αυτοματισμό (…) είτε στο να βγει και πάλι η ευθύνη της υποτιθέμενης ανεύθυνης αντιπολίτευσης».

Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι «αυτό φυσικά δεν έγινε γιατί όπως κάποιοι προσπαθούν να πουν αποπροσανατολιστικά επειδή τάχα γίνονταν έλεγχοι. Αυτό έγινε γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε πλήρες ξεχαρβάλωμα. Είναι κατ’ αρχήν σε επιτήρηση με απόφαση Τσιάρα από τον Σεπτέμβριο του ’24 αλλά ήταν επί της ουσίας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοιχτή η επιτήρηση του από το ’22. Αντί λοιπόν από το ’22 και το ’24 υπεύθυνοι υπουργοί με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού να λάβουν το καμπανάκι του κινδύνου και να πουν ότι εδώ έχουμε μία έκτακτη ανάγκη και κάνουμε ό,τι πρέπει για να σώσουμε το αγροτικό εισόδημα και την αξιοπρέπεια της χώρας ως διαπραγματευτικό εταίρο, παρήλασαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι αυτοί οι ανεκδιήγητοι διοικητές, για τους οποίους δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».

«Όταν ζορίστηκε ο κ. Τσιάρας ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή και διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Οι πληρωμές λοιπόν έγιναν, ένα κομμάτι της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Αυτό έλεγε και γι’ αυτό δεσμεύτηκε (σ.σ. για την πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης) όμως αυτό το οποίο δόθηκε είναι το 44%. Είναι δηλαδή περίπου 200 εκατ. λιγότερα και είναι περίπου πάνω από 100.000 απλήρωτοι παραγωγοί. Είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει ένα ποτήρι ξέρετε όχι μόνο οργής και αγανάκτησης αλλά και ένα ποτήρι αδυναμίας επιβίωσης», είπε η Μιλένα Αποστολάκη.

Και συνέχισε: «Θα σας δώσω ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ στενάχωρο και φυσικά ένα ακόμη καμπανάκι. Το 2021 έκαναν στη χώρα μας αίτηση στο πρόγραμμα των νέων αγροτών 17.000 άνθρωποι. Το ’25 έκαναν 6.500 άνθρωποι. Αυτό κάτι λέει και να είστε βέβαιοι ότι η δυσωδία από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας από τους παράγοντες που απέτρεψε πάρα πολλούς να μπουν σε αυτή τη χυδαία συναλλαγή».

Αναφορικά με τα όσα υποστήριξαν κάποιοι μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι συγγενικά πρόσωπά τους κέρδισαν ποσά σε τυχερά παιχνίδια και λαχεία η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «η Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος που ερευνά τα ζητήματα αυτά δίνει αυτά τα στοιχεία. Αύριο θα έρθει στην Επιτροπή ο κ. Μαγειρίας».

Για το γεγονός ότι η ΝΔ έστειλε τις καταθέσεις στη δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθούν τα χρήματα που κερδήθηκαν σε τυχερά παιχνίδια και λαχεία η Μιλένα Αποστολάκη σχολίασε: «αναδεικνύεται η μεγάλη της προσπάθεια για συγκάλυψη και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το εύρημα που το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις προσπαθεί με πυροτεχνήματα να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Τι έκανε λοιπόν χθες; Είπε ότι ‘στέλνω στη δικαιοσύνη τις καταθέσεις αυτών των ανθρώπων’. (…) Είναι καλό, είναι αποτελεσματικό και έχει σημασία όταν το στέλνεις με ένα ερώτημα».

«Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει ερώτημα. Άρα ο εισαγγελέας την έλαβε και ξέρετε τον φόρτο των εισαγγελικών αρχών. Και δεύτερον εμείς είπαμε κάτι άλλο ‘εφόσον θέλετε να στείλετε αυτές οι καταθέσεις εμείς σας προτείνουμε και μία σειρά άλλων καταθέσεων΄. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να διαβιβαστούν και οι καταθέσεις των κυρίων Βορίδη και Παππά με το ερώτημα αν έχει τελεστεί το έγκλημα της ψευδορκίας ή η κατάθεση του κυρίου Ντογκούλη. Άρα θέλω να πω είναι κινήσεις εντυπωσιασμού χωρίς περιεχόμενο που δεν οδηγούν σε κανένα απτό αποτέλεσμα», υπογράμμισε η Μιλένα Αποστολάκη.

Για τα θέματα της οικονομίας και την άνοδο του πληθωρισμού η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «μια κυβέρνηση τις πρώτες μέρες ή τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της δίνει ένα ηχηρό μήνυμα στην αγορά. Αυτή η κυβέρνηση αυτό το στοίχημα το έχασε όχι επειδή προσπάθησε αλλά επειδή επέλεξε, ήταν συνειδητή της επιλογή να ενισχύσει τα ολιγοπώλια. Έτσι είναι σαφές ότι δεν επένδυσε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς».