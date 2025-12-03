Βίντεο-θρίλερ: Δραματική διάσωση οδηγού σε χιονισμένη γέφυρα – Η νταλίκα του κρεμόταν 30 μέτρα από το έδαφος

Σύνοψη από το

  • Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα στη Δυτική Βιρτζίνια, όπου οδηγός νταλίκας βρέθηκε να κρέμεται από γέφυρα 30 μέτρων.
  • Η καμπίνα του φορτηγού αιωρούνταν σχεδόν 30 μέτρα πάνω από το έδαφος, με τον οδηγό εγκλωβισμένο μέσα, αντικρίζοντας το κενό κάτω από τα πόδια του.
  • Έπειτα από μια πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, ο οδηγός ανασύρθηκε τελικά σώος και χωρίς να τραυματιστεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο-θρίλερ: Δραματική διάσωση οδηγού σε χιονισμένη γέφυρα – Η νταλίκα του κρεμόταν 30 μέτρα από το έδαφος

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα στη Δυτική Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός νταλίκας βρέθηκε να κρέμεται στο κενό από γέφυρα ύψους περίπου 30 μέτρων, έπειτα από εκτροπή του οχήματός του σε δρόμο καλυμμένο με χιόνι.

Ο οδηγός τελικά σώθηκε χωρίς να τραυματιστεί, χάρη σε μια πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, όταν μια νταλίκα που μετέφερε τούβλα έχασε τον έλεγχο σε χιονισμένη γέφυρα στην πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια.

Η καμπίνα του φορτηγού κατέληξε να κρέμεται από τη γέφυρα σχεδόν 30 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ο οδηγός παρέμεινε μέσα στη καμπίνα, αντικρίζοντας το κενό κάτω από τα πόδια του.

Περίπου στις 6:25 το πρωί, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Hurricane έφτασαν στο σημείο της US Route 35 στην κομητεία Mason για αυτό που δεν ήταν ένα «συνηθισμένο τροχαίο».

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν και πολίτες, καταγράφοντας σε βίντεο και φωτογραφίες τη νταλίκα που κρεμόταν από το βάρος του φορτίου της.


Οι τοπικοί και περιφερειακοί διασώστες απέκλεισαν την εθνική οδό και ξεκίνησαν μια σύνθετη επιχείρηση διάσωσης, αξιοποιώντας πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Ένας διασώστης κατέβηκε με σχοινιά προς την καμπίνα του φορτηγού για να προσεγγίσει τον εγκλωβισμένο οδηγό.

Ο εθελοντής πυροσβέστης της Υπηρεσίας Hurricane κατέβηκε από τη γέφυρα και εισήλθε στην καμπίνα της νταλίκας, όπου πέρασε στον οδηγό μια ειδική ζώνη ασφαλείας. Έπειτα από περίπου πέντε ώρες κατά τις οποίες ο οδηγός βρέθηκε να αιωρείται κάτω από τη γέφυρα, ανασύρθηκε τελικά σώος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου έως το 2027 – Τι είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών Νοεμβρίου – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:52 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΕΕ: Βάζει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου – Η Κομισιόν κάνει λόγο για μια «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας

Συμφωνία συνήφθη μεταξύ των ευρωβουλευτών και των ευρωπαϊκών κρατών για να απαγορευθούν το φθι...
12:08 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακροχρόνια σύγκρουση» – Υποβάθμισε την απουσία Ρούμπιο από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες εν μέσω αβεβαιότητας για την...
11:34 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν έπειτα από επικίνδυνο challenge του TikTok – Κλωτσάνε πόρτες σπιτιών και φεύγουν τρέχοντας

Τρεις έφηβοι στη Φλόριντα βρέθηκαν στα χέρια της αστυνομίας μετά την συμμετοχή τους σε μια επι...
10:27 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΕΕ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν – Αφέθηκε ελεύθερη η Μογκερίνι

Η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο υψηλόβαθμος αξιωματο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»