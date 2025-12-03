Βίντεο-θρίλερ: Δραματική διάσωση οδηγού σε χιονισμένη γέφυρα – Η νταλίκα του κρεμόταν 30 μέτρα από το έδαφος

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα στη Δυτική Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός νταλίκας βρέθηκε να κρέμεται στο κενό από γέφυρα ύψους περίπου 30 μέτρων, έπειτα από εκτροπή του οχήματός του σε δρόμο καλυμμένο με χιόνι.

Ο οδηγός τελικά σώθηκε χωρίς να τραυματιστεί, χάρη σε μια πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, όταν μια νταλίκα που μετέφερε τούβλα έχασε τον έλεγχο σε χιονισμένη γέφυρα στην πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια.

Η καμπίνα του φορτηγού κατέληξε να κρέμεται από τη γέφυρα σχεδόν 30 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ο οδηγός παρέμεινε μέσα στη καμπίνα, αντικρίζοντας το κενό κάτω από τα πόδια του.

Περίπου στις 6:25 το πρωί, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Hurricane έφτασαν στο σημείο της US Route 35 στην κομητεία Mason για αυτό που δεν ήταν ένα «συνηθισμένο τροχαίο».

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν και πολίτες, καταγράφοντας σε βίντεο και φωτογραφίες τη νταλίκα που κρεμόταν από το βάρος του φορτίου της.

DRAMATIC RESCUE: First responders in West Virginia pulled a truck driver to safety after the 18-wheeler skidded off a snow-covered highway, leaving the cab dangling off a bridge nearly 100 feet above the ground. pic.twitter.com/LMZoPgQTNG — Fox News (@FoxNews) December 3, 2025



Οι τοπικοί και περιφερειακοί διασώστες απέκλεισαν την εθνική οδό και ξεκίνησαν μια σύνθετη επιχείρηση διάσωσης, αξιοποιώντας πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Ένας διασώστης κατέβηκε με σχοινιά προς την καμπίνα του φορτηγού για να προσεγγίσει τον εγκλωβισμένο οδηγό.

Ο εθελοντής πυροσβέστης της Υπηρεσίας Hurricane κατέβηκε από τη γέφυρα και εισήλθε στην καμπίνα της νταλίκας, όπου πέρασε στον οδηγό μια ειδική ζώνη ασφαλείας. Έπειτα από περίπου πέντε ώρες κατά τις οποίες ο οδηγός βρέθηκε να αιωρείται κάτω από τη γέφυρα, ανασύρθηκε τελικά σώος.