Βίντεο: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης – Την διέσωσε ένας τεχνικός του δικτύου

Ένας τεχνικός του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Αριζόνα των ΗΠΑ κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα απρόσμενο περιστατικό σε κολώνα υψηλής τάσης.

Μια αρκούδα που κινδύνευε να υποστεί ηλεκτροπληξία, ενώ είχε σκαρφαλώσει σε κολώνα ηλεκτροδότησης, διασώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση του τεχνικού Werner J. Neubauer.

Ο Neubauer είπε ότι έσπευσε στο σημείο, στην κομητεία Cochise, όταν έλαβε τηλεφώνημα πως «μια αρκούδα είχε ανέβει στην κολόνα ηλεκτροδότησης και κινδύνευε από ηλεκτροπληξία».

Ο τεχνικός διέκοψε την παροχή ρεύματος και ανέβηκε με γερανοφόρο όχημα για να ενθαρρύνει το ζώο να κατέβει με ασφάλεια.

Σε βίντεο που κατέγραψε η σύζυγός του, ο Neubauer φαίνεται να σπρώχνει απαλά την αρκούδα με μια ράβδο, μέχρι που το άγριο ζώο γλιστρά και κατεβαίνει από την κολόνα, επιστρέφοντας τελικά στο φυσικό του περιβάλλον.