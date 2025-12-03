Γυναίκα 38 ετών αποκαλύπτει πώς έχασε πόντους με το «ιαπωνικό περπάτημα» – «Αυτή η μέθοδος καίει περισσότερες θερμίδες»

Σύνοψη από το

  • Μια 38χρονη γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε πόντους από τη μέση και την κοιλιά χωρίς έντονη γυμναστική, εφαρμόζοντας το «ιαπωνικό περπάτημα».
  • Η μέθοδος περιλαμβάνει εισπνοή 3 δευτερολέπτων και εκπνοή 7 δευτερολέπτων, με μικρά βήματα και σωστή στάση σώματος, ενεργοποιώντας τον κορμό.
  • Το «ιαπωνικό περπάτημα» ενεργοποιεί τους βαθιούς εσωτερικούς κοιλιακούς μύες, μειώνει το φούσκωμα και αυξάνει την καύση θερμίδων, με ορατά αποτελέσματα σε 2-3 εβδομάδες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα 38 ετών αποκαλύπτει πώς έχασε πόντους με το «ιαπωνικό περπάτημα» - «Αυτή η μέθοδος καίει περισσότερες θερμίδες»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Το περπάτημα θεωρείται μία από τις πιο απλές και ασφαλείς μορφές άσκησης, όμως λίγοι γνωρίζουν ότι ο τρόπος που περπατάμε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα στο σώμα μας. Μία γυναίκα αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει πόντους από τη μέση και την κοιλιά χωρίς έντονη γυμναστική, απλά εφαρμόζοντας το λεγόμενο «ιαπωνικό περπάτημα». Η συγκεκριμένη μέθοδος, υπόσχεται αυξημένη καύση θερμίδων και βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ακόμη και με μόλις λίγα λεπτά την ημέρα.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε πόντους με το «ιαπωνικό περπάτημα»

Η 38χρονη Mansi Grover υποστηρίζει ότι κατάφερε να χάσει πόντους αλλάζοντας τον τρόπο που περπατά και εφαρμόζοντας το «ιαπωνικό περπάτημα» — μια τεχνική που, όπως λέει, καίει περισσότερες θερμίδες από το συνηθισμένο περπάτημα.

Τι είναι το ιαπωνικό περπάτημα και γιατί βοηθάει στο αδυνάτισμα

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Mansi έγραψε: «Αν πιστεύετε ότι το περπάτημα δεν φέρνει αποτελέσματα… είναι γιατί δεν έχετε δοκιμάσει τον ιαπωνικό τρόπο. Αυτή η μέθοδος ενεργοποιεί τον κορμό, βελτιώνει τη στάση του σώματος και καίει περισσότερες θερμίδες από το κανονικό περπάτημα. Είναι ιδανική για αρχάριους, για Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS), θυρεοειδή, μετά την εγκυμοσύνη και για προβλήματα στα γόνατα».

Πώς να περπατάτε με τον ιαπωνικό τρόπο – Βήμα βήμα η μέθοδος

  1. Εισπνοή για 3 δευτερόλεπτα: Περπατήστε αργά και εισέπνευσε από τη μύτη για 3 δευτερόλεπτα, κρατώντας τη σπονδυλική σου στήλη ίσια και σταθερή.
  2. Εκπνοή για 7 δευτερόλεπτα: Εκπνεύστε από το στόμα για 7 δευτερόλεπτα, σφίγγοντας απαλά τον κορμό καθώς περπατάτε.
  3. Μικρά και ελεγχόμενα βήματα: Αποφύγετε τα μεγάλα βήματα. Τα μικρά βήματα ενεργοποιούν καλύτερα τους βαθύτερους κοιλιακούς μύες.
  4. Σωστή στάση σώματος: Κρατήστε το στήθος ανοιχτό, τους ώμους χαλαρούς και το πηγούνι ελαφρώς ψηλά. Σύμφωνα με τη Mansi, μόνο αυτό μπορεί με τον καιρό να κάνει τη μέση να δείχνει πιο λεπτή.
  5. Περπατήστε για 10–12 λεπτά καθημερινά: Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, δεν χρειάζεται γρήγορο περπάτημα ούτε cardio. Η σταθερή αναπνοή σε συνδυασμό με το περπάτημα οδήγησε σε ορατή μείωση πόντων μέσα σε 2–3 εβδομάδες.

Γιατί το ιαπωνικό περπάτημα είναι πιο αποτελεσματικό

Σύμφωνα με τη Mansi, αυτή η μέθοδος λειτουργεί επειδή:

  • ενεργοποιεί τους βαθιούς εσωτερικούς κοιλιακούς μύες
  • μειώνει το φούσκωμα
  • βελτιώνει τη χωρητικότητα των πνευμόνων μέσω ελεγχόμενης αναπνοής
  • αυξάνει την καύση θερμίδων χωρίς επιβάρυνση των αρθρώσεων
  • βοηθά στη μείωση της μέσης και της κοιλιάς με φυσικό τρόπο

Όπως λέει χαρακτηριστικά η ίδια: «Το απλό περπάτημα γυμνάζει τα πόδια. Το ιαπωνικό περπάτημα γυμνάζει τον κορμό».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mansi Grover (@mommytoivaan)

