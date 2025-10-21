Γυναίκα που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει: «Το περπάτημα είναι καλύτερο από το τρέξιμο για την απώλεια λίπους»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει: «Το περπάτημα είναι καλύτερο από το τρέξιμο για την απώλεια λίπους»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να γίνεται εξαντλητική ή περίπλοκη. Σύμφωνα με μία διατροφολόγο, η οποία κατάφερε να χάσει 30 κιλά με φυσικό τρόπο, το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για βιώσιμη απώλεια βάρους. Σε αντίθεση με το τρέξιμο, το περπάτημα ενεργοποιεί το μεταβολισμό, διατηρεί χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης και δεν επιβαρύνει το σώμα.

«Έχασα 15 κιλά και αντιμετώπισα το λιπώδες ήπαρ με 3 απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μου» – Όσα αποκαλύπτει γαστρεντερολόγος

Περπάτημα: Πώς βοηθά στην καύση λίπους με φυσικό και βιώσιμο τρόπο – Δεν εξαντλεί το σώμα ούτε αυξάνει την πείνα

Η διατροφολόγος Nupuur Patil, η οποία κατάφερε να χάσει 30 κιλά, επισημαίνει ότι το περπάτημα είναι πιο αποτελεσματικό από το τρέξιμο για βιώσιμη απώλεια λίπους. Ο λόγος; Το περπάτημα διατηρεί τα επίπεδα κορτιζόλης χαμηλά, περιορίζει την υπερφαγία, και βοηθά στην καύση λίπους χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό.

Η απώλεια βάρους απαιτεί συνέπεια, διατροφή με έλλειμμα θερμίδων, αερόβια άσκηση και προπόνηση ενδυνάμωσης 2-3 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, το κοινό στοιχείο όλων αυτών είναι το απλό και υποτιμημένο: το περπάτημα.

«Έκοψα αυτές τις φαινομενικά “υγιεινές” τροφές και έχασα 20 κιλά σε 5 μήνες» – Γυναίκα αποκαλύπτει τι εμποδίζει την απώλεια βάρους

Γιατί το περπάτημα είναι καλύτερο από το τρέξιμο για την απώλεια λίπους

Η Nupuur εξηγεί ότι παρότι το τρέξιμο καίει περισσότερες θερμίδες στιγμιαία, το περπάτημα βοηθά το σώμα να παραμένει σε κατάσταση καύσης λίπους με σταθερό ρυθμό και χωρίς αρνητικές παρενέργειες όπως η πείνα, το στρες ή η μυϊκή απώλεια.

Οι 6 βασικοί λόγοι που το περπάτημα υπερτερεί:

  • Χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης
  • Δεν προκαλεί υπερφαγία
  • Είναι πιο εύκολο να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας
  • Το λίπος είναι η βασική πηγή ενέργειας
  • Διατηρεί τη μυϊκή μάζα
  • Υποστηρίζει την ορμονική ισορροπία και την αποκατάσταση

Χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης

Το τρέξιμο υψηλής έντασης αυξάνει την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες, η οποία ευνοεί την αποθήκευση λίπους στην κοιλιά. Αντίθετα, το περπάτημα κρατά την κορτιζόλη σε χαμηλά επίπεδα, βοηθώντας το σώμα να καίει λίπος πιο αποτελεσματικά.

Δεν προκαλεί υπερφαγία

Το τρέξιμο μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα την όρεξη, οδηγώντας σε υπερκατανάλωση φαγητού αργότερα μέσα στη μέρα. Το περπάτημα έχει ουδέτερη ή και κατασταλτική επίδραση στην όρεξη, διευκολύνοντας την παραμονή σε θερμιδικό έλλειμμα.

Είναι πιο εύκολο να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας

Μπορείτε να περπατάτε καθημερινά για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να χρειάζεστε ημέρες αποκατάστασης. Το τρέξιμο οδηγεί πιο συχνά σε κόπωση, τραυματισμούς και burnout.

Το λίπος είναι η βασική πηγή ενέργειας

Σε χαμηλής έντασης άσκηση όπως το περπάτημα, το σώμα χρησιμοποιεί λίπος ως κύριο καύσιμο. Το τρέξιμο βασίζεται περισσότερο στα αποθέματα γλυκογόνου (υδατάνθρακες), εκτός αν γίνεται σε πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Διατηρεί τη μυϊκή μάζα

Το περπάτημα είναι φιλικό προς τους μυς και τις αρθρώσεις. Αντίθετα, το υπερβολικό τρέξιμο χωρίς ενδυνάμωση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας, κάτι που επιβραδύνει τον μεταβολισμό.

Υποστηρίζει την ορμονική ισορροπία και την αποκατάσταση

Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, το περπάτημα βοηθά στην ορμονική ισορροπία, μειώνει την κυριαρχία οιστρογόνων, βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και περιορίζει τη φλεγμονή. Επιπλέον, ενισχύει τη πέψη, τη λεμφική κυκλοφορία και την αποκατάσταση, υποστηρίζοντας έναν υγιή μεταβολισμό.

Αν ο στόχος σας είναι η μακροχρόνια απώλεια λίπους, η λύση ίσως δεν είναι το τρέξιμο, αλλά το συστηματικό περπάτημα. Φιλικό προς το σώμα και αποδοτικό – το περπάτημα μπορεί να γίνει ο μυστικός σας σύμμαχος στο αδυνάτισμα και την ευεξία.

