«Έχασα 15 κιλά και αντιμετώπισα το λιπώδες ήπαρ με 3 απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μου» – Όσα αποκαλύπτει γαστρεντερολόγος

Η βελτίωση της υγείας του ήπατος είναι εφικτή, αρκεί να εστιάσουμε στο έντερο. Ένας γαστρεντερολόγος μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία και αποκαλύπτει τις τρεις απλές αλλαγές που τον βοήθησαν να χάσει 15 κιλά και να αναστρέψει το λιπώδες ήπαρ, αποδεικνύοντας ότι η θεραπεία του εντέρου είναι η βάση για έναν καλύτερο μεταβολισμό και ευεξία.

Για πολλούς, η απώλεια βάρους μοιάζει με έναν ατελείωτο αγώνα. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, ο Dr. Saurabh Sethi έχασε 15 κιλά και ανέστρεψε το λιπώδες ήπαρ με 3 απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής του, εστιάζοντας στην υγεία του εντέρου.

Ο γαστρεντερολόγος που εκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια AIIMS, Χάρβαρντ και Στάνφορντ, σε ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε: «Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, αλλά έχασα 15 κιλά». Για χρόνια, δοκίμασε τα πάντα: δίαιτες, εντατικές προπονήσεις, cardio και προγράμματα με περιορισμούς. Ωστόσο, τίποτα δεν είχε μόνιμα αποτελέσματα.

«Μόνο κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής μου στην γαστρεντερολογία και την ηπατολογία συνειδητοποίησα ότι παραμελούσα το πιο σημαντικό κομμάτι, το έντερο», είπε ο ειδικός. Μόλις εστίασε στη βελτίωση της υγείας του εντέρου του, όλα άλλαξαν.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όχι μόνο έχασε 15 κιλά, αλλά διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το λιπώδες ήπαρ, βγήκε από το στάδιο του προδιαβήτη και απέκτησε σταθερή ενέργεια, καλύτερο ύπνο και καλύτερη συγκέντρωση.

Οι 3 αλλαγές με επίκεντρο το έντερο που βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Ο Dr. Sethi αποκαλύπτει ότι η προσέγγισή του ήταν πολύ διαφορετική από τις συμβατικές μεθόδους:

  • Από την καταμέτρηση θερμίδων στην προσοχή των συστατικών: Τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσέχουμε την κρυμμένη ζάχαρη και τα ανθυγιεινά έλαια, αντί να μετράμε απλώς τις θερμίδες.
  • Από την αποφυγή των υδατανθράκων στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα: Συνδύασε τους υδατάνθρακες με φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και υγιεινά λιπαρά για την αποτελεσματική εξισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου.
  • Από τα επεξεργασμένα προϊόντα χαμηλών λιπαρών σε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες: Επικεντρώθηκε στην κατανάλωση τροφίμων που θρέφουν το έντερο.

Εξηγεί ότι οι παραπάνω αλλαγές αναδιαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την ιατρική. «Το έχω παρατηρήσει σε εκατοντάδες ασθενείς: όταν θεραπεύεις το έντερο, διορθώνεις τα θεμέλια, τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό, ακόμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου», σημειώνει ο ειδικός.

