Απώλεια βάρους: Ειδικός μοιράζεται τις 5 πρωινές συνήθειες για να ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας – «Ενυδατωθείτε πριν πιείτε καφέ»

Ειδικός μοιράζεται τις 5 πρωινές συνήθειες για να ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας - «Ενυδατωθείτε πριν πιείτε καφέ»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η επιτυχία στην απώλεια βάρους δεν κρίνεται μόνο από τη διατροφή και την άσκηση, αλλά από τον τρόπο που ξεκινάτε την ημέρα σας. Αν θέλετε να κάψετε λίπος με βιώσιμο τρόπο, πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στην πρωινή σας ρουτίνα. Μια γυναίκα αποκαλύπτει 5 απλές, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας και να θέσετε τις βάσεις για ένα πιο υγιεινό ξεκίνημα της μέρας.

Γυναίκα που έχασε 13 κιλά σε 4 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 5 “υγιεινές τροφές” που απέφυγα για πιο εύκολη απώλεια βάρους»

Οι 5 πρωινές συνήθειες που υποστηρίζουν την απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικό

Οι πρωινές συνήθειες είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων σας σε ό,τι αφορά την απώλεια βάρους.

Μήπως το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν ξυπνάτε είναι να ελέγχετε το τηλέφωνό σας; Πατάτε το snooze ξανά και ξανά, κάνετε λίγο doomscrolling και τελικά τρέχετε να προλάβετε, πίνετε βιαστικά έναν καφέ και αρπάζετε ό,τι βρείτε στο ψυγείο για πρωινό; Και μετά νομίζετε ότι η βραδινή σας προπόνηση θα σας βοηθήσει;

Γυναίκα που έχασε 9 κιλά σε 6 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 5 τροφές που περιόρισα για να επιταχύνω την απώλεια βάρους»

Εάν ο στόχος σας είναι να χάσετε κιλά, πρέπει να δώσετε εστιάσετε στο πώς ξεκινάτε τη μέρα σας και όχι μόνο στο πώς την τελειώνετε. Μια πειθαρχημένη πρωινή ρουτίνα είναι απαραίτητη για μία βιώσιμη απώλεια βάρους.

Η Tegan Michelle, Metabolic Fat Loss Coach, η οποία μοιράζεται συχνά συμβουλές για την απώλεια βάρους στο Instagram, αποκαλύπτει τις 5 πρωινές συνήθειες που διευκολύνουν την καύση λίπους:

  • Ξεκινήστε τη μέρα με νερό με λεμόνι ή μηλόξυδο
  • Έκθεση στο φως του ήλιου
  • Κίνηση και ευλυγισία
  • Καταναλώστε ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη
  • Διαλογιστείτε ή ορίστε τους στόχους σας

Ξεκινήστε τη μέρα με νερό με λεμόνι ή μηλόξυδο

Ενώ ο καφές ή το τσάι είναι το πιο συνηθισμένο πρωινό ρόφημα, υπάρχουν πιο υγιεινές επιλογές. Η Tegan προτείνει: «Ξεκινήστε τη μέρα σας με νερό με λεμόνι ή μηλόξυδο. Πριν φτάσετε στον καφέ, ενυδατώστε τον οργανισμό σας. Η κατανάλωση ζεστού νερού με λεμόνι ή μηλόξυδο το πρωί βοηθάει πολύ».

Η ειδικός αναφέρει 4 βασικά οφέλη αυτής της συνήθειας:

  • Ενεργοποιεί την πέψη: “Ξυπνάει” το έντερο και προετοιμάζει το πεπτικό σας σύστημα.
  • Αποτοξίνωση και μείωση του φουσκώματος: Βοηθά στην αποβολή τοξινών.
  • Εξισορρόπηση του pH: Υποστηρίζει την αποτοξίνωση του ήπατος.
  • Σταθεροποίηση του σακχάρου: Περιορίζει τις λιγούρες μέσα στην ημέρα.

Έκθεση στο φως του ήλιου

Το φως του ήλιου δεν είναι μόνο για τις απογευματινές selfies. Η έκθεση στον ήλιο ρυθμίζει το εσωτερικό μας ρολόι. «Ο κιρκάδιος ρυθμός σας (το εσωτερικό σας ρολόι) παίζει τεράστιο ρόλο στην απώλεια βάρους», σημειώνει η Tegan.

4 οφέλη από την έκθεση στο φως του ηλίου κατά τα πρώτα 30 λεπτά από το πρωινό ξύπνημα:

  • Ρυθμίζει τον μεταβολισμό: Ενισχύει την καύση θερμίδων.
  • Ενισχύει τη σεροτονίνη: Αυξάνει την “ορμόνη της ευτυχίας” για καλύτερη διάθεση.
  • Εξισορροπεί την κορτιζόλη: Αποτρέπει την αποθήκευση λίπους, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς.
  • Βελτιώνει την ποιότητα ύπνου: Κρίσιμος παράγοντας για την απώλεια λίπους.

Κίνηση και ευλυγισία

Αν κοιμηθήκατε σε μια περίεργη στάση, με το πρόσωπο προς τα κάτω ή διπλωμένοι σαν κρουασάν, μια καλή πρωινή διάταση βοηθά στην αποβολή της έντασης και της δυσκαμψίας. Η Tegan εξηγεί: «Το σώμα σας έχει μείνει ακίνητο για 6-8 ώρες, γι’ αυτό κινηθείτε. Κάντε ήπιες διατάσεις, ασκήσεις ή γιόγκα το πρωί».

Άλλα οφέλη από τις πρωινές διατάσεις:

  • Βελτιώνουν την κυκλοφορία και την πέψη: Ενεργοποιούν το σώμα.
  • Μειώνουν τη δυσκαμψία και τη φλεγμονή: Ανακουφίζουν από πόνους.
  • Μειώνουν το στρες: Βοηθούν στην αντιμετώπιση του επίμονου λίπους.

Καταναλώστε ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη

Το να πιείτε απλά έναν καφέ ή να φάτε ό,τι περίσσεψε από χθες μπορεί να φαίνεται βολικό, αλλά αυτό μπορεί να σαμποτάρει την υγεία και την πρόοδο στην απώλεια βάρους. Γι’ αυτό το λόγο ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι τόσο σημαντικό.

«Αν ακόμα ξεκινάτε τη μέρα σας μόνο με καφέ και ένα κουλούρι, πρέπει να το ξανασκεφτείτε», προειδοποιεί η προπονήτρια. «Η παράλειψη της πρωτεΐνης στο πρωινό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη πτώση του σακχάρου, σε λιγούρες και σε υπερφαγία αργότερα μέσα στην ημέρα».

Οφέλη από την κατανάλωση ενός πρωινού με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη:

  • Προκαλεί κορεσμό: Νιώθετε χορτάτοι για περισσότερο.
  • Σταθεροποιεί το σάκχαρο: Τέλος στην πρωινή “ενεργειακή κατάρρευση”.
  • Μειώνει τα τσιμπολογήματα: Περιορίζει τις περιττές θερμίδες και τις λιγούρες.

Διαλογιστείτε ή ορίστε τους στόχους σας

Η συνειδητή έναρξη της ημέρας θέτει τις βάσεις για ό,τι ακολουθεί. Το να αφιερώσετε λίγα λεπτά στον διαλογισμό ή σε ασκήσεις αναπνοής είναι καθοριστικό. «Η απώλεια λίπους δεν αφορά μόνο το τι τρώτε ή πόσο ασκείστε – αφορά το πώς διαχειρίζεστε το στρες», γράφει η ειδικός. «Το χρόνιο στρες οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, η οποία κάνει το σώμα σας να αποθηκεύει λίπος στην κοιλιά».

Ξεκινώντας τη μέρα σας με ηρεμία και κίνητρο:

  • Μειώνει την κορτιζόλη: Το σώμα σας βγαίνει από τη λειτουργία αποθήκευσης λίπους.
  • Βελτιώνει την πέψη: Το στρες την επιβραδύνει ή την “κλείνει”.

