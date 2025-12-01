Απώλεια βάρους: Γυναίκα έχασε 50 κιλά και βελτίωσε την ψυχική υγεία της – «Δεν υποφέρω πλέον από κρίσεις πανικού»

Λίγο πριν από τα 50 της, μια γυναίκα που για δεκαετίες πάλευε με την παχυσαρκία, το άγχος και τις κρίσεις πανικού, αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της. Με άσκηση και σωστή διατροφή κατάφερε να αλλάξει το σώμα της, να βελτιώσει την ψυχική της υγεία και να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. «Νιώθω σαν να μου δόθηκε δεύτερη ευκαιρία στη ζωή», εξομολογήθηκε η ίδια.

Τα προβλήματα με το βάρος της και η απόφαση για την μεγάλη αλλαγή

Μεγαλώνοντας στη Νέα Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και του ’90, η Lisa Fuller θυμάται μια παιδική ηλικία γεμάτη έτοιμα γεύματα φούρνου μικροκυμάτων. Καθώς μεγάλωνε, οι διατροφικές της συνήθειες επιδεινώθηκαν, με το fast food και το συχνό φαγητό εκτός σπιτιού να γίνονται καθημερινότητα.

Μέχρι την ηλικία των 30 ετών, η Fuller ήταν παχύσαρκη. Μια «δραστήρια» ημέρα για εκείνη σήμαινε μόλις 1.000 βήματα, ενώ ο τρόπος ζωής της επηρέαζε όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχική της υγεία. Εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από φαρμακευτική αγωγή για τη διαχείριση του άγχους, των κρίσεων πανικού και της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCD).

«Στα σαράντα μου είχα εγκαταλείψει την ιδέα ότι θα γίνω καλύτερα και είχα αποδεχθεί πως έτσι απλώς γερνάς — παχαίνεις και υιοθετείς ανθυγιεινές συνήθειες μέχρι να πεθάνεις», δήλωσε η μητέρα ενός παιδιού.

Τον Μάιο του 2024 έφτασε στο υψηλότερο βάρος της: 115 κιλά. Με τα 50ά γενέθλιά της να πλησιάζουν, αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή για αλλαγή ζωής.

«Ένιωσα ξαφνικά μια τεράστια ανάγκη να αναλάβω ξανά τον έλεγχο της ζωής μου και να φροντίσω πραγματικά να ζήσω καλά τον χρόνο που μου απομένει», είπε. «Είχα κουραστεί να είμαι πάντα το πιο υπέρβαρο άτομο στον χώρο και μισούσα το γεγονός ότι ο 24χρονος γιος μου δεν με είχε δει ποτέ υγιή»

Χωρίς να έχει πατήσει ποτέ σε γυμναστήριο, η Fuller κατανάλωνε περίπου 5.000–6.000 θερμίδες την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από πέντε κοκτέιλ κάθε βράδυ. Σε συνδυασμό με το ιστορικό ψυχικής υγείας της, γνώριζε πως χρειαζόταν υποστήριξη από ειδικό.

Το πρόγραμμα διατροφής και άσκησης που την βοήθησε να χάσει βάρος

Ζώντας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, απευθύνθηκε στην Ultimate Performance (UP), μια διεθνή εταιρεία personal training. Το νέο της πρόγραμμα περιλάμβανε δύο προπονήσεις με βάρη την εβδομάδα με τον προπονητή της που ονομάζεται Konstantinos Koniaris, καθώς και 10.000 βήματα καθημερινά.

Μετά από μερικούς μήνες, πρόσθεσε ακόμη μία προπόνηση με βάρη, αύξησε τα βήματά της σε 15.000–20.000 την ημέρα και ενσωμάτωσε 30–45 λεπτά ποδήλατο γυμναστικής τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Η θερμιδική της πρόσληψη μειώθηκε θεαματικά: ξεκίνησε στις 1.790 θερμίδες, έφτασε τις 1.390, ενώ σήμερα βρίσκεται στις 1.940 θερμίδες ημερησίως, καθώς επικεντρώνεται πλέον στη μυϊκή ενδυνάμωση.

Σήμερα, πίνει σπάνια αλκοόλ και η διατροφή της βασίζεται κυρίως σε κρέας, λαχανικά ή σαλάτες, στραγγιστό γιαούρτι και ξηρούς καρπούς — αποδεικνύοντας πως η απώλεια βάρους και η ψυχική υγεία μπορούν να βελτιωθούν συνδυαστικά.

«Περίμενα ότι θα αποτύχω»

«Ήμουν απολύτως σίγουρη ότι θα αποτύχω. Γι’ αυτό δεν είπα σε κανέναν για την προσπάθειά μου», είπε η γυναίκα. «Μόνο κάποιοι συνάδελφοι, ο σύζυγός μου και ο γιος μου το γνώριζαν. Δεν ήθελα να το μάθει κανείς, γιατί ήμουν βέβαιη ότι θα τα παρατούσα, όπως είχα κάνει πολλές φορές τα τελευταία 20 χρόνια που ήμουν παχύσαρκη».

Όμως αυτή τη φορά δεν τα παράτησε. Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, είχε χάσει 50 κιλά, φτάνοντας τα 65 κιλά.

«Το να είμαι σε φόρμα λίγο πριν τα 50 μου είναι πραγματικά σουρεαλιστικό — νιώθω σαν να μην είναι αληθινό», δήλωσε. «Ακόμα κι όταν ξεκίνησα το πρόγραμμα, ο στόχος μου δεν ήταν να γίνω “fit”, γιατί πίστευα ότι αυτό ήταν αδύνατο. Το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι αρκετά υγιής ώστε να μην ξυπνάω κάθε βράδυ πανικόβλητη, με το φόβο ότι θα πεθάνω».

Η απώλεια βάρους άλλαξε το σώμα και βελτίωσε την ψυχική της υγεία

Αν και τα σωματικά οφέλη ήταν ένα ισχυρό κίνητρο, η μεγαλύτερη αλλαγή ήρθε στην ψυχική της υγεία. «Έχω μακρά ιστορία άγχους, κρίσεων πανικού και ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCD). Στο παρελθόν, η κατάσταση είχε χειροτερέψει τόσο που νοσηλεύτηκα το 2009», εξήγησε. «Τότε μου χορηγήθηκαν πολλά διαφορετικά φάρμακα. Κάποια λειτουργούσαν καλύτερα από άλλα, αλλά τίποτα δεν οδήγησε με θεράπευσε πλήρως».

«Δεν ήθελα να ζω με φάρμακα, οπότε προσπάθησα συνειδητά να μειώσω όσα μπορούσα και να διαχειριστώ την κατάστασή μου χωρίς φαρμακευτική αγωγή, όσο ήταν δυνατό».

Η στιγμή που σταμάτησε τα αντικαταθλιπτικά και τι ακολούθησε

Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, της τελείωσε κατά λάθος η συνταγή για ένα αντικαταθλιπτικό που έπαιρνε. Παρότι δεν συνιστάται η απότομη διακοπή φαρμάκων, αποφάσισε να συνεχίσει χωρίς αυτό.

«Δεν πήρα συνειδητά την απόφαση να σταματήσω την αγωγή επειδή ξεκινούσα το πρόγραμμα — απλώς συνέβη τυχαία. Έτσι, αποφάσισα να δω πόσο θα άντεχα χωρίς αυτό».

Όπως λέει, περίμενε ότι το πολύ θα άντεχε για δύο μήνες. «Και τώρα, 12 μήνες μετά, όχι μόνο δεν το χρειάστηκα ξανά, αλλά ούτε καν το σκέφτηκα».

Ύπνος χωρίς άγχος και ζωή χωρίς κρίσεις πανικού

Ακόμα και όταν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, υπέφερε από κρίσεις πανικού και συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις. «Μου έπαιρνε περίπου τρεις ώρες να κοιμηθώ σχεδόν κάθε βράδυ, γιατί το άγχος μου κορυφωνόταν στο τέλος της ημέρας. Τώρα κοιμάμαι σχεδόν αμέσως και ξυπνάω μόνο για να πάω στην τουαλέτα».

Και το πιο εντυπωσιακό: «Δεν έχω πια κρίσεις πανικού — ούτε τη νύχτα ούτε μέσα στην ημέρα. Νιώθω σαν να μου δόθηκε δεύτερη ευκαιρία στη ζωή».

«Δεν περίμενα ποτέ αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν καν κάτι που “ήλπιζα” να συμβεί, γιατί ειλικρινά δεν πίστευα ότι ήταν δυνατό», παραδέχεται. «Εστίασα στη σωματική υγεία. Περίμενα ότι γενικά θα νιώθω κάπως καλύτερα — αλλά όχι αυτό».

«Νιώθω πραγματικά σαν αυτή η αλλαγή να μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή», καταλήγει η Lisa Fuller.