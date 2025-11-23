Γυναίκα έχασε 118 κιλά και απέκτησε την οικογένεια που πάντα ονειρευόταν – «Η άσκηση είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μου»

Η συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας, η οποία έχασε 118 κιλά και κατάφερε να μεταμορφώσει τη ζωή της, αποτελεί μία από τις πιο δυνατές αποδείξεις ότι η αποφασιστικότητα και η σωστή υποστήριξη μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Η Claire όχι μόνο πέτυχε μια εντυπωσιακή απώλεια βάρους χωρίς ενέσεις, φάρμακα ή επεμβάσεις, αλλά παράλληλα υιοθέτησε έναν πιο ενεργό, υγιεινό τρόπο ζωής που της χάρισε αυτοπεποίθηση, υγεία και τη δυνατότητα να απολαύσει στιγμές που κάποτε φάνταζαν αδύνατες.

Επτά χρόνια υπογονιμότητας και μια απόφαση που της άλλαξε τη ζωή

Η Claire Kane δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει ούτε να αποκτήσει παιδιά και σήμερα είναι μητέρα δύο κοριτσιών. Καθώς το βάρος της πλησίαζε τα 190 κιλά αποφάσισε ότι έπρεπε να αλλάξει τη ζωή της. «Παντρεύτηκα τον Aaron το 2009. Ήμουν ευτυχισμένη, αλλά συνέχιζα να παίρνω κιλά. Όταν έφτασα σχεδόν τα 190 κιλά, δεν μπορούσα να περπατήσω ούτε 200 μέτρα χωρίς να λαχανιάζω. Θέλαμε απεγνωσμένα μια οικογένεια, αλλά δεν συνέβαινε», αποκάλυψε η ίδια

Μετά από επτά δύσκολα χρόνια υπογονιμότητας λόγω PCOS (Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών) και ενδομητρίωσης, η Claire γράφτηκε στον οργανισμός απώλειας βάρους Slimming World. «Είχα δοκιμάσει πολλές δίαιτες, αλλά τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα. Ήμουν τρομοκρατημένη όταν εντάχθηκα στην ομάδα, νόμιζα πως όλοι θα με έκριναν για το μέγεθός μου. Όμως με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Το πρόγραμμα έμοιαζε ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Κάτι μέσα μου έκανε το “κλικ” για να αλλάξω».

Εννέα μήνες αργότερα, έχοντας χάσει σε πρώτη φάση 54 κιλά, η Claire έμεινε έγκυος. «Δεν το πίστευα. Περιμέναμε χρόνια αυτή τη στιγμή. Ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι».

Η απώλεια του πατέρα της, οι δυσκολίες και η επιστροφή στις παλιές συνήθειες

Λίγο μετά τη γέννηση της Olivia (σήμερα 9 ετών), η Claire έχασε τον πατέρα της από καρκίνο. Η θλίψη και η φροντίδα ενός νεογέννητου την οδήγησαν ξανά σε ανθυγιεινές συνήθειες.

Αργότερα, με τη γέννηση της δεύτερης κόρης της, της Sophie (σήμερα 5 ετών), η περίοδος των lockdown έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. «Με ένα νήπιο, ένα μωρό και τον Aaron να δουλεύει, η ζωή ήταν εξουθενωτική. Κατέφυγα στα έτοιμα φαγητά και ξαναπήρα κιλά. Δεν μπορούσα καν να παίξω με τα κορίτσια στο πάρκο. Δεν ήμουν η μαμά που ήθελα να είμαι».

Η απόφαση που χαρακτηρίζει ως «gamechanger»

Αποφασισμένη να αλλάξει, η Claire επέστρεψε στο Slimming World τον Αύγουστο του 2022, αυτή τη φορά με σύμβουλο την Irene Mitchell. Υποσχέθηκε στον εαυτό της να παραμένει στην ομάδα κάθε εβδομάδα, μια απόφαση που χαρακτηρίζει «gamechanger». «Όλοι καταλάβαιναν πώς ένιωθα. Μοιραζόμασταν συνταγές, αντιμετωπίζαμε τις προκλήσεις μαζί, γιορτάζαμε κάθε μικρή νίκη. Αυτή η υποστήριξη με πήγε πιο μακριά απ’ όσο νόμιζα».

Πώς άλλαξε τη διατροφή και τη σχέση της με το φαγητό

Η Claire, που εργάζεται στον τραπεζικό τομέα, ακολούθησε το πρόγραμμα Food Optimising του Slimming World, αντικαθιστώντας τα «μπεζ πιάτα» με θρεπτικά, πολύχρωμα γεύματα και υιοθετώντας συνειδητές διατροφικές συνήθειες.

«Παλιά ξεκινούσα τη μέρα με ζαχαρούχα δημητριακά, έτρωγα ένα συσκευασμένο σάντουιτς για μεσημεριανό και το βράδυ κάτι βολικό από την κατάψυξη — nuggets, πατάτες, ό,τι έβρισκα. Μετά έτρωγα σοκολάτες και πατατάκια μπροστά στην τηλεόραση.

Τώρα δίνω προτεραιότητα σε χορταστικά οικογενειακά γεύματα και κυρίως σε πρωτεΐνη, που με κρατά χορτάτη για περισσότερη ώρα. Το πρόγραμμα και οι συζητήσεις στην ομάδα με έκαναν να καταλάβω τις συνήθειές μου και να μάθω πώς να απολαμβάνω τα αγαπημένα μου φαγητά με έναν υγιεινό, βιώσιμο τρόπο».

Στην ομάδα, η Claire βρήκε την έμπνευση να γίνει πιο δραστήρια. «Η ιδέα της άσκησης με τρόμαζε, αλλά η Irene μου εξήγησε ότι με το πρόγραμμα ενεργού τρόπου ζωής του Slimming World, το θέμα ήταν απλώς να ξεκινήσω με τον δικό μου ρυθμό. Καθώς άρχισα να χάνω βάρος, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τα όργανα γυμναστικής στη δουλειά μου, στο διάλειμμα για μεσημεριανό. Τώρα διασκεδάζω τρομερά παίζοντας και τρέχοντας με τα παιδιά μου. Η άσκηση πλέον είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου και ξέρω ότι θα με βοηθήσει να διατηρήσω σταθερό το βάρος μου».

Σήμερα, η Claire έχει αναδειχθεί Slimming World’s Woman of the Year 2025. «Αν μου έλεγες όταν ήμουν σχεδόν 190 κιλά ότι θα έφτανα εδώ, δεν θα το πίστευα ποτέ. Οι άνθρωποι με ρωτούν αν χρησιμοποίησα φάρμακα ή χειρουργείο απώλειας βάρους και παρόλο που πληρούσα τα κριτήρια, πάντα με φόβιζαν. Είμαι υπερήφανη να λέω ότι τα κατάφερα. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Είμαι η μαμά που μπορώ να τρέχω, να παίζω, να κολυμπώ και να ζω», είπε η ίδια.

«Είμαι η μαμά που μπορεί να κυνηγά τα κορίτσια της στην παιδική χαρά και να κολυμπά στη θάλασσα. Πέρσι πήγαμε στη Disney World. Περπατούσα 20.000 βήματα τη μέρα και ανέβαινα σε όλα τα παιχνίδια χωρίς να ανησυχώ αν θα χωρέσω. Το μεγαλύτερό μου επίτευγμα, όμως, είναι τα δύο μου υπέροχα παιδιά.

Στο μεγαλύτερο βάρος μου είχα αρχίσει να χάνω την ελπίδα ότι θα αποκτήσω οικογένεια. Τώρα τους προσφέρω ένα υγιές, ευτυχισμένο μέλλον και θα είμαι εδώ για να το ζήσω μαζί τους. Το Slimming World μου έδωσε τη ζωή που ονειρευόμουν και θέλω να ξέρουν όλοι ότι, όσο μεγάλη κι αν φαίνεται η “βουνό”, μπορείς να το ανέβεις βήμα-βήμα».

Το μήνυμα της Claire σε όσους παλεύουν με το βάρος τους

Η Claire ελπίζει ότι η ιστορία της θα εμπνεύσει ανθρώπους που νιώθουν όπως ένιωθε κάποτε εκείνη: «Αν σκέφτεστε ότι είναι πολύ αργά ή πολύ δύσκολο να χάσετε βάρος, θέλω να ξέρετε ότι αυτό δεν ισχύει. Αφού τα κατάφερα εγώ, τότε μπορείτε και εσείς».