Βίντεο: Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν έπειτα από επικίνδυνο challenge του TikTok – Κλωτσάνε πόρτες σπιτιών και φεύγουν τρέχοντας

Τρεις έφηβοι στη Φλόριντα βρέθηκαν στα χέρια της αστυνομίας μετά την συμμετοχή τους σε μια επικίνδυνη διαδικτυακή πρόκληση που έχει γίνει viral στο TikTok, γνωστή ως «door kick challenge», κατά την οποία οι συμμετέχοντες τρέχουν προς τα σπίτια και κλωτσούν τις εξώπορτες πριν προλάβει να τους αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι έφηβοι συνελήφθησαν στις 23 Νοεμβρίου, αφού ένας ιδιοκτήτης σπιτιού ειδοποίησε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Σεντ Τζονς για πιθανή διάρρηξη, αναφέροντας ότι κάποιος «προσπαθεί να κλωτσήσει την πόρτα τους», όπως ανέφερε το τμήμα σε ανακοίνωση.

Η τρομοκρατημένη ιδιοκτήτρια περιέγραψε στον χειριστή της κλήσης: «Ο άντρας μου επρόκειτο να ανοίξει την πόρτα με το όπλο μας, αλλά δεν το έκανε… Το όπλο του είναι, ναι, στο χέρι σε περίπτωση που επιστρέψουν».

Το βίντεο δείχνει στη συνέχεια την αστυνομία να εισβάλλει στην περιοχή και να εντοπίζει τους τρεις εφήβους -δύο 14χρονοι και ένας 13χρονος-, ντυμένους με «σκοτεινά ρούχα και γάντια», κρυμμένους κοντά στο σπίτι.

❗️‘𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐊𝐢𝐜𝐤’ 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 ❗️ On November 23, 2025, deputies responded to a possible burglary in progress at a home on Sweetbrier Branch Lane in St. Johns. The complainants called SJSO to report someone was ‘attempting to kick their door in.’… pic.twitter.com/WByANafXli — St. Johns County Sheriff’s Office (@TeamSJSO) November 26, 2025



Οι τρεις συνελήφθησαν και τοποθετήθηκαν στο πίσω κάθισμα περιπολικού, όπως καταγράφηκε στο βίντεο.

Ένας αστυνομικός ρώτησε τους εφήβους: «Θέλετε να σας πυροβολήσει ένας ιδιοκτήτης όταν κλωτσάτε την πόρτα του και εκείνος νομίζει ότι προσπαθείτε να τον σκοτώσετε;».

«Όχι, κύριε», απάντησε ένας από αυτούς. Ο αστυνομικός συνέχισε:

«Θα ήταν δικαιολογημένο, δεν θα πήγαινε καν φυλακή και εσείς θα ήσασταν στο κελί», συνέχισε ο αστυνομικός.

«Αυτό το challenge δεν είναι αθώο αστείο», τόνισε το Γραφείο του Σερίφη προσθέτοντας: «Όπως ακούσατε στο ηχητικό, οι καταγγέλλοντες ήταν οπλισμένοι και περίμεναν στην πόρτα για να πυροβολήσουν τον πιθανό εισβολέα. Η συμμετοχή σε αυτή την εγκληματική πράξη έχει σοβαρές και ενδεχομένως καθοριστικές για τη ζωή συνέπειες».