Σοκ στο Μίσιγκαν: Γονείς δολοφόνησαν την 22χρονη έγκυο κόρη τους – Της αφαίρεσαν το έμβρυο αφού την βασάνισαν

Μία υπόθεση ωμής και αδιανόητης βίας συγκλονίζει το Μίσιγκαν, καθώς οι αρχές περιγράφουν ένα έγκλημα που φαίνεται να ξεπερνά κάθε φαντασία: μια 22χρονη έγκυος γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε δάσος λίγες ημέρες πριν γεννήσει, με την έρευνα να οδηγεί στους ίδιους της τους γονείς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν το αγέννητο παιδί από τη μήτρα της.

Οι γονείς της 22χρονης Rebecca Park, η οποία εξαφανίστηκε στις 3 Νοεμβρίου ενώ ήταν 38 εβδομάδων έγκυος και βρέθηκε νεκρή στις 25 Νοεμβρίου στο Εθνικό Δάσος Μάνιτσι του Μίσιγκαν, κατηγορούνται πλέον για τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όταν το σώμα της εντοπίστηκε, το βρέφος ήταν άφαντο. Αργότερα εντοπίστηκε νεκρό, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως μετέδωσε το Detroit Free Press.

«Το κακό προσωποποιημένο»

Οι κατηγορίες στρέφονται κατά της βιολογικής της μητέρας, της 40χρονης Cortney Bartholomew, και του 47χρονου πατριού της, Bradly Bartholomew.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν ένα κατηγορητήριο που περιλαμβάνει μία κατηγορία ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, μία κατηγορία βασανιστηρίων, μία κατηγορία συνωμοσίας για βασανιστήρια και μία κατηγορία επίθεσης σε έγκυο. Κάθε κατηγορία επισύρει δυνητικά ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με τη Johanna Carey, εισαγγελέα της κομητείας Γουέξφορντ, το ζευγάρι, το οποίο δεν είχε αναθρέψει τη Park, την οδήγησε αρχικά στο σπίτι τους, την εξανάγκασε να μπει σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια τη μετέφερε στο δάσος, όπου «τη μαχαίρωσαν και της έκοψαν το μωρό από τη μήτρα», όπως ανέφερε η εισαγγελέας.

Η Carey πρόσθεσε ότι ο ακρωτηριασμός αυτός προκάλεσε τον θάνατο τόσο της Park όσο και του βρέφους της.

«Αυτό είναι, ειλικρινά, το κακό προσωποποιημένο», δήλωσε κατά την προσαγωγή των δύο κατηγορουμένων την Τρίτη.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε ότι η μητέρα και ο πατριός της Rebecca «φέρεται να βασάνισαν την Park σε μια προσπάθεια να αφαιρέσουν το αγέννητο βρέφος, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των δύο».

Συλλήψεις

Την ίδια ημέρα που εντοπίστηκε η σορός της Rebecca, συνελήφθη και ο 43χρονος αρραβωνιαστικός της, Richard Lee Falor, ο οποίος είναι καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα και πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από την Park. Ο Falor κατηγορήθηκε για διακίνηση μεθαμφεταμίνης και δήλωσε αθώος στις 2 Δεκεμβρίου.

Στις 26 Νοεμβρίου συνελήφθη και η 21χρονη αδελφή της Rebecca, Kimberly Park, η οποία κατηγορείται για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων σε ποινική υπόθεση, για ψευδείς δηλώσεις σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια έρευνας για βίαιο έγκλημα και για υποβολή ψευδούς καταγγελίας περί κακουργήματος.

Όταν η Rebecca Park δηλώθηκε εξαφανισμένη, ο Falor είχε δηλώσει στο 9&10 News ότι η 22χρονη «επιβιβάστηκε σε ένα μαύρο σεντάν με φιμέ τζάμια» ενώ βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας της.

Είχε προσθέσει ότι εκείνη την ημέρα η Park είχε λάβει «περίπου 2.000 δολάρια» από οικογενειακή κληρονομιά, ενώ το κινητό της βρέθηκε αργότερα στην άκρη ενός δρόμου κοντά στο σπίτι της μητέρας της.

Ο ίδιος είπε ακόμη στο κανάλι ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Cortney Bartholomew και η Kimberly Park «τηλεφωνούσαμε στα νοσοκομεία» για να βεβαιωθούν ότι η Rebecca και ο γιος του ήταν ασφαλείς.

Η 22χρονη επρόκειτο να γεννήσει στις 18 Νοεμβρίου, ωστόσο ο Falor είχε δηλώσει ότι την προηγούμενη ημέρα της εξαφάνισής είχε διαστολή τραχήλου 1 εκατοστό.

Κατά την προσαγωγή των κατηγορουμένων, η Stacey Davis, αποξενωμένη αδελφή του Bradly Bartholomew, ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι ο αδελφός της και η Cortney Bartholomew είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν να αποκτήσουν παιδί αλλά αντιμετώπισαν δυσκολίες.

«Είμαι εδώ για τη Rebecca και το μωρό της. Δεν είμαι εδώ για τον αδελφό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η Cortney Bartholomew ήταν η βιολογική μητέρα της Rebecca Park, αλλά η 22χρονη και τα αδέλφια της είχαν υιοθετηθεί και ανατραφεί από τη Stephanie Park και τον σύζυγό της.

«Aξίζει να θυμόμαστε τη Rebecca ως το γλυκό κορίτσι που ήταν όταν ήταν μικρή», δήλωσε η Stephanie Park στο 9&10 News.