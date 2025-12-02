Φρίκη στο Μίσιγκαν: 22χρονη έγκυος βρέθηκε νεκρή σε δάσος – Το μωρό της παραμένει άφαντο

Σύνοψη από το

  • Μια 22χρονη έγκυος γυναίκα, η Rebecca Park, εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή στο Μίσιγκαν, εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της. Το μωρό της, που επρόκειτο να γεννηθεί, παραμένει άφαντο.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι το βρέφος δεν βρέθηκε μαζί με τη σορό της μητέρας του, ενώ τα αίτια θανάτου της Park παραμένουν υπό διερεύνηση.
  • Ο αρραβωνιαστικός της, Richard Lee Falor, και η αδελφή της, Kimberly Park, συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, αλλά δεν έχουν κατηγορηθεί σε σχέση με τον θάνατο της Rebecca.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Μίσιγκαν, στις ΗΠΑ, βρίσκεται πλέον στο πιο σκοτεινό της σημείο, καθώς μια 22χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή, ενώ το μωρό που επρόκειτο να γεννήσει μέσα σε λίγες ημέρες παραμένει άφαντο.

Οι αρχές μιλούν για μια ιδιαίτερα «ευαίσθητη» έρευνα και ζητούν χρόνο, καθώς το θρίλερ γύρω από τον θάνατο της Rebecca Park και την εξαφάνιση του βρέφους εξελίσσεται με πολλαπλές συλλήψεις αλλά χωρίς ακόμη σαφείς απαντήσεις.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Park είχε εξαφανιστεί τη νύχτα της 4ης Νοεμβρίου, όταν, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη 38 εβδομάδων, εθεάθη για τελευταία φορά να φεύγει από το σπίτι της μητέρας της.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι η 22χρονη μπήκε στη θέση του συνοδηγού ενός σκούρου χρώματος οχήματος, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πλήρης σιωπή.

Το κινητό της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στο σπίτι της μητέρας της. Εβδομάδες αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε σχεδόν 80 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το μωρό δεν ήταν παρόν όταν βρέθηκε το σώμα της, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους.

Τα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και παραμένουν υπό διερεύνηση. Η αστυνομία επισημαίνει ότι μπορεί να δώσει «εξαιρετικά περιορισμένες» πληροφορίες λόγω της φύσης της υπόθεσης.

Η σορός της βρέθηκε στο Εθνικό Δάσος Manistee.

Συλλήψεις

Ο αρραβωνιαστικός της Park, ο 43χρονος Richard Lee Falor, καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα, καθώς και η 21χρονη αδελφή της, Kimberly Park, συνελήφθησαν, χωρίς να κατηγορηθούν σε σχέση με τον θάνατό της.

Ο Falor συνελήφθη το ίδιο βράδυ που εντοπίστηκε το σώμα της και κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης λόγω του ιστορικού του ως υπότροπου εγκληματία. Παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 1.000.000 δολάρια, αφού κρίθηκε επικίνδυνος για την κοινότητα και ύποπτος φυγής, σύμφωνα με την Mirror US.

Πριν εντοπιστεί νεκρή η αρραβωνιαστικιά του και ενώ η Rebecca Park αγνοούνταν από την περιοχή Boon Township στο Μίσιγκαν, ο Falor είχε μιλήσει στα ΜΜΕ.

«Η “Becca” είπε στη μαμά της: “Περίμενε. Έχω κάποιον να με πάρει. Είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Συγγνώμη”» αφηγήθηκε.

Προσθέτοντας: «Ένα μαύρο σεντάν σταμάτησε και μπήκε μέσα. Από τότε δεν έχει ακούσει κανείς τίποτα από εκείνη».

«Είμαστε μαζί εδώ και λίγο παραπάνω από δύο χρόνια, και ακόμη κι όταν δεν είναι κοντά μου, βρίσκεται πάντα σε επαφή μαζί μου. Εγώ, η μητέρα της και η αδελφή της καλούμε όλα τα νοσοκομεία. Θέλω απλώς να ξέρω ότι είναι ασφαλής. Ότι ο γιος μας είναι ασφαλής», συνέχισε.

Η μικρότερη αδελφή της Rebecca, Kimberly, συνελήφθη επίσης, κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια έρευνας για βίαιο έγκλημα, για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων σε ποινική υπόθεση και για ψευδή δήλωση κακουργήματος. Κρατείται στη φυλακή της κομητείας Wexford με εγγύηση 750.000 δολάρια σε μετρητά.

Η Kimberly Park και ο Falor δεν έχουν κατηγορηθεί για τον θάνατο της Rebecca, σύμφωνα με την The Sun.

«Είχαμε προετοιμαστεί γι’ αυτή την κατάληξη»

Η θετή μητέρα της Rebecca, Stephanie Park, είχε παραμείνει σιωπηλή κατά την απεγνωσμένη αναζήτηση της κόρης της, για να προστατεύσει –όπως λέει– την οικογένεια, αλλά πλέον θέλει ο κόσμος να γνωρίζει ότι η Rebecca «ήταν βαθιά αγαπημένη».

«Ήμασταν σιωπηλοί επειδή μας νοιάζει. Θέλαμε να βρεθεί. Δεν θέλαμε να πιέσουμε οποιονδήποτε μπορεί να εμπλέκεται με τρόπο που θα εμπόδιζε να βρεθεί [η Rebecca]. Δεν υποψιάστηκα ποτέ ότι θα έφευγε με το μωρό. Οπότε προετοιμαζόμασταν για αυτή την κατάληξη», εξήγησε.

Η Stephanie Park πρόσθεσε: «Ήταν βαθιά αγαπημένη. Ήταν. Είχε κάποιες ψυχικές ασθένειες και κάποια προβλήματα. Ήταν ένα στοργικό άτομο, αλλά είχε τα προβλήματά της. Αξίζει να τη θυμόμαστε όπως το γλυκό κορίτσι που ήταν όταν ήταν μικρή».

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Wexford συνεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με το Αστυνομικό Τμήμα Cadillac, το FBI, την Αστυνομία του Μίσιγκαν, το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Missaukee και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

