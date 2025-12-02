Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο: Ο «πατριωτικός» στολισμός της Μελάνια με τα 51 δέντρα και το πορτρέτο από Lego του Τραμπ

  • Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, παρουσίασε τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό στον Λευκό Οίκο με θέμα «Home is Where the Heart Is», αναδεικνύοντας την αμερικανική «γενναιοδωρία, πατριωτισμό και ευγνωμοσύνη».
  • Η διακόσμηση περιλαμβάνει 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα, πάνω από 10.000 μπλε πεταλούδες και ένα gingerbread σπίτι 54 κιλών.
  • Οι αίθουσες του Λευκού Οίκου έχουν διακοσμηθεί με υπο-θεματικές, όπως η Πράσινη Αίθουσα με πορτρέτα Lego του Τραμπ και του Τζορτζ Ουάσινγκτον.
Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο: Ο «πατριωτικός» στολισμός της Μελάνια με τα 51 δέντρα και το πορτρέτο από Lego του Τραμπ
Φωτογραφία: AP

H Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, παρουσίασε τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο την οικειότητα, την παράδοση και την αμερικανική αισθητική, επιχειρώντας να στείλει ένα μήνυμα: το προεδρικό μέγαρο είναι ένα «θερμό σπίτι».

Η Μελάνια επέλεξε ως θέμα για τον στολισμό το «Home is Where the Heart Is» (Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά), παρουσιάζοντας μια σύνθεση διακόσμησης που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αναδεικνύει την αμερικανική «γενναιοδωρία, πατριωτισμό και ευγνωμοσύνη».

7.620 μέτρα κορδέλες και 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα

Η φετινή λαμπερή διακόσμηση περιλαμβάνει περισσότερες από 10.000 μπλε πεταλούδες, 7.620 μέτρα κορδέλες, 2.000 σειρές φωτισμού, 2.800 χρυσά αστέρια, 213 μέτρα γιρλάντες, ένα gingerbread σπίτι 54 κιλών, 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα και 75 κλασικά χριστουγεννιάτικα στεφάνια.

Φωτογραφία: AP

Ο στολισμός ολοκληρώθηκε εν μέσω της ανακαίνισης της προεδρικής κατοικίας, η οποία περιλαμβάνει την κατεδάφιση της πρώην Ανατολικής Πτέρυγας και την ανέγερση μιας νέας αίθουσας χορού αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας φυσικός χώρος»

Η Μελάνια Τραμπ συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή και στιλίστα της Hervé Pierre για να μεταφέρει «τη ζεστασιά και την άνεση» του σπιτιού στον Λευκό Οίκο, όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Φωτογραφία: AP

Η φετινή θεματική ακολουθεί τα χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε.

Φωτογραφία: AP

«Η φράση “Home is Where the Heart is” έχει βαθιά απήχηση σε μένα, ειδικά καθώς αντιμετωπίζω τις χαρές, τις προκλήσεις και τις συνεχείς μετακινήσεις που συνοδεύουν τη μητρότητα και τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες», εξήγησε η Μελάνια Τραμπ.

«Η συνεχής κίνηση μού έχει διδάξει ότι το σπίτι δεν είναι απλώς ένας φυσικός χώρος – είναι η ζεστασιά και η άνεση που κουβαλώ μέσα μου, ανεξάρτητα από το περιβάλλον μου».

Οι αίθουσες

Η Ανατολική Αίθουσα είναι διακοσμημένη πατριωτικά προς τιμήν της 250ης επετείου από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, με κόκκινο, λευκό και μπλε μοτίβο, αετούς, τη «Μεγάλη Σφραγίδα» και 250 αστέρια. Η υπο-θεματική της είναι «Home is Where the Heart Is: America, Our Home» (Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά: Αμερική, το σπίτι μας).

Φωτογραφία: AP

Ακολουθεί η Πράσινη Αίθουσα, η οποία παρουσιάζει δημοφιλή αμερικανικά παιχνίδια και πορτρέτα Lego του Τραμπ και του Τζορτζ Ουάσινγκτον, με την υπο-θεματική «Home is Where the Heart Is: Family Fun» (Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά: Οικογενειακή διασκέδαση).

Φωτογραφία: Reuters

Η Μπλε Αίθουσα αποτίει φόρο τιμής στις Gold Star οικογένειες (οι οικογένειες που έχουν χάσει έστω ένα μέλος τους εν μέσω στρατιωτικής θητείας) με μπλε, χρυσό και ιβουάρ, και με χρυσά αστέρια. Η υπο-θεματική της είναι «Home is Where the Heart Is: Where Strength and Sacrifice Meets Home» (Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά: Όπου η δύναμη και η θυσία συναντούν το σπίτι).

Εκεί βρίσκεται και το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου.

Φωτογραφία: Reuters

Στην Κόκκινη Αίθουσα κυριαρχεί διακόσμηση εμπνευσμένη από την πρωτοβουλία «Be Best» της Πρώτης Κυρίας, με περισσότερες από 10.000 πεταλούδες και την υπο-θεματική «Fostering the Future» (Προωθώντας το μέλλον).

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Στην Αίθουσα Επίσημων Δεξιώσεων, τα στολίδια της Πρώτης Κυρίας αναδεικνύουν ιστορίες διπλωματίας του Λευκού Οίκου, περιλαμβάνοντας το επίσημο στολίδι της White House Historical Association (Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου), επιχρυσωμένα βελανίδια και χειροποίητες ζωγραφιστές ανθισμένες μανόλιες. Η υπο-θεματική του χώρου είναι «Home is Where the Heart Is: A Place to Gather» (Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά: Ένα μέρος για να μαζευόμαστε).

Τέλος, το Μεγάλο Φουαγιέ και o Διάδρομος έχουν διακοσμηθεί ως ένας χώρος «Where Love Blooms» (Εκεί που ανθίζει η αγάπη). Ωστόσο, με την Ανατολική Πτέρυγα να έχει μετατραπεί σε μπάζα, οι φετινές διακοσμήσεις είναι συνολικά λιγότερες.

Φωτογραφία: AP

«Όπου κι αν βρισκόμαστε», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, «μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο χάρη, λάμψη και ατελείωτες δυνατότητες».

