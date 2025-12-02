H συνταγή με τα 2 υλικά που θα κάνει τα παιδιά σας να αγαπήσουν το κουνουπίδι

  • Ανακαλύψτε μια συνταγή δύο υλικών για τραγανό, ροδισμένο κουνουπίδι που ετοιμάζεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.
  • Η φριτέζα αέρα αποτελεί την ταχύτερη και ευκολότερη οδό για ομοιόμορφα ψημένο κουνουπίδι, κάνοντάς το αγαπητό στα παιδιά.
  • Το μυστικό συστατικό, το αλάτι με σκόρδο, απογειώνει τη γεύση, ενώ η μέθοδος είναι κατάλληλη και για άλλα λαχανικά όπως καρότα και μπρόκολο.
H συνταγή των είκοσι λεπτών με τα δύο υλικά που θα κάνει τα παιδιά σας να αγαπήσουν το κουνουπίδι. Φωτογραφία: Freepik
Βγάλτε στο τραπέζι τραγανό, ροδισμένο κουνουπίδι σε λιγότερο από 20 λεπτά. Δύο υλικά διατηρούν την προετοιμασία γρήγορη και εύκολη για τις βραδιές που έχετε φόρτο εργασίας. Οι μπουκιές-φουντίτσες ενισχύουν την τραγανότητα και διασφαλίζουν ότι κάθε κομμάτι ψήνεται ομοιόμορφα.

Αυτή η συνταγή για κουνουπίδι δύο υλικών είναι όσο απλή και γρήγορη γίνεται, και εγγυημένα θα εξαφανιστεί την ώρα του δείπνου. Η ταχύτερη, ευκολότερη οδός για κουνουπίδι που έχει γίνει τραγανό είναι να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα αέρα.

Η ισχυρή έκρηξη θερμότητας με μεταφορά αέρα κάνει τη δουλειά στο μισό χρόνο από τον φούρνο μας, και προθερμαίνεται πολύ πιο γρήγορα, επίσης. Τα ψητά λαχανικά σε λιγότερο από 20′ θα κάνει τα παιδιά σας να αγαπήσουν τα λαχανικά.

Ανάλογα με το μέγεθος της φριτέζας αέρα, ένα κεφάλι κουνουπιδιού, δίνει αρκετές φουντίτσες για μία δόση, ενώ ένα μεγαλύτερο κεφάλι, αρκεί για τρεις δόσεις. Για να ροδίσουν οι φουντίτσες κουνουπιδιού στη φριτέζα αέρα, συνιστάται να τις κόψετε σε μέγεθος μπουκιάς και να διασφαλίσετε ότι χωράνε σε μία μόνο στρώση στο καλάθι, εκτός εάν η φριτέζα είναι οκτώ λίτρων ή μεγαλύτερη.

Το μυστικό συστατικό

  • Μόλις λίγο αλάτι με σκόρδο  είναι το μόνο που χρειάζεται για να περάσει το κουνουπίδι που ψήνετε στη φριτέζα αέρα από το καλό στο εξαιρετικό.
  • Ανακατέψτε το κουνουπίδι με λάδι και αλάτι με σκόρδο σε ένα μεγάλο μπολ ανάμειξης για να βεβαιωθείτε ότι τα καρυκεύματα κατανέμονται ομοιόμορφα.
  • Μετά από περίπου 50 ανακατέματα, οι φουντίτσες είναι έτοιμες για ψήσιμο.

Συμβουλή

  • Μπορείτε να ετοιμάσετε και πολλά άλλα λαχανικά με αυτόν τον τρόπο.
  • Καρότα, κολοκύθες delicata, γλυκοπατάτες και κανονικές πατάτες, μπρόκολο και λαχανάκια Βρυξελλών είναι άλλα αγαπημένα στο σπίτι σας.
  • Κόψτε τα λαχανικά σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς και μαγειρέψτε τα σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Τα αρκετά ανθεκτικά λαχανικά μπορούν να ψηθούν για ολόκληρα τα 15 λεπτά, ενώ τα πιο ευαίσθητα λαχανικά, όπως τα πράσινα φασόλια και τα σπαράγγια, θα μαγειρευτούν σε περίπου το μισό χρόνο.

Τραγανό κουνουπίδι στη φριτέζα αέρα

  • Χρόνος Προετοιμασίας: 5 λεπτά
  • Χρόνος Μαγειρέματος: 15 λεπτά
  • Συνολικός Χρόνος: 20 λεπτά
  • Μερίδες: 3 έως 4 μερίδες

Υλικά

  • 500 έως 570 γραμμάρια φουντίτσες κουνουπιδιού (από 1/2 μεγάλο κεφάλι ή 1 μικρό έως μεσαίο κεφάλι)
  • 1 κουταλιά της σούπας λάδι αβοκάντο (ή άλλο ουδέτερο λάδι, όπως ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο)
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι με σκόρδο

Μέθοδος Εκτέλεσης

  • Προθερμάνετε τη φριτέζα αέρα:
  • Προθερμάνετε μια φριτέζα αέρα (air fryer) στους 200°C.

Καρυκεύστε το κουνουπίδι

  • Ενώ η φριτέζα αέρα προθερμαίνεται, προσθέστε το κουνουπίδι σε ένα μεγάλο μπολ ανάμειξης.
  • Περιχύστε το κουνουπίδι με το λάδι αβοκάντο και στη συνέχεια πασπαλίστε το με το αλάτι σκόρδου.
  • Ανακατέψτε μέχρι όλες οι φουντίτσες να καλυφθούν ομοιόμορφα με το λάδι και το καρύκευμα.

Ψήσιμο του κουνουπιδιού στη φριτέζα αέρα

  • Προσθέστε το κουνουπίδι στην προθερμασμένη φριτέζα αέρα, ανακινώντας το για να βεβαιωθείτε ότι απλώνεται σε ομοιόμορφη στρώση.
  • Ψήστε στη φριτέζα αέρα μέχρι το κουνουπίδι να γίνει τραγανό-μαλακό και να ροδίσει σε σημεία, για περίπου 15 λεπτά, ανακινώντας το καλάθι μία φορά στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.

Σερβίρισμα

  • Μεταφέρετε το κουνουπίδι σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και σερβίρετε αμέσως—είναι πιο τραγανό όσο είναι ακόμα καυτό!
  • Μην το αφήσετε στη φριτέζα αέρα μετά το τέλος του προγράμματος μαγειρέματος γιατί μπορεί να αρχίσει να αχνίζεται και να μαλακώσει.

Αποθήκευση

  • Αποθηκεύστε όσο απομείνει σε ένα αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για έως και 5 ημέρες.
  • Για να το ξαναζεστάνετε, ψήστε το στη φριτέζα αέρα στους 200°C μέχρι να ζεσταθεί, για 2 έως 3 λεπτά.

Διατροφικά Στοιχεία (ανά μερίδα)

  • 64 Θερμίδες
  • 4γρ. Λίπη
  • 6γρ. Υδατάνθρακες
  • 3γρ. Πρωτεΐνη

