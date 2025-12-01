Συνταγή του Jamie Oliver για ατομικά πιτσάκια – αράχνες

Αν ψάχνετε για την τέλεια, γρήγορη και διασκεδαστική λύση για ένα θεματικό πάρτι ή απλώς για να απασχολήσετε δημιουργικά τα παιδιά στην κουζίνα, ο Jamie Oliver έχει την απάντηση.
Η συνταγή του Jamie για τις “Πίτσες-Αράχνες” (Spider Pizzas) είναι μια πανεύκολη, μίνι εκδοχή πίτσας, ιδανική για μικρούς σεφ. Με βάση από τορτίγια ολικής άλεσης και ελάχιστα υλικά, το μυστικό της συνταγής κρύβεται στον ευφάνταστο τρόπο που χρησιμοποιεί τις μαύρες ελιές για να δημιουργήσει τρομακτικές – αλλά πεντανόστιμες αραχνούλες που λιώνουν μαζί με το τυρί στον φούρνο.
Είναι ένας γρήγορος, υγιεινός και εντυπωσιακός τρόπος να μετατρέψετε ένα απλό σνακ σε μια ξεχωριστή λιχουδιά!
Υλικά
- 3 ολόκληρες τορτίγιες ολικής άλεσης
- 6 κουταλιές της σούπας πασάτα (πολτό ντομάτας)
- 50γρ. τυρί τσένταρ
- 18 μαύρες ελιές απύρηνες ελιές
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C
- Χρησιμοποιήστε ένα κουπάτ (ή κόπτη μπισκότων) για να κόψετε 12 μικρούς κύκλους από τις τορτίγιες ολικής άλεσης και απλώστε τους σε ένα ταψί.
- Αλείψτε (ή απλώστε) την πασάτα πάνω από κάθε κύκλο και πασπαλίστε από πάνω το τσένταρ τυρί, αφού το τρίψετε.
- Για να φτιάξετε τα σώματα από τις αράχνες, κόψτε 12 από τις ελιές στη μέση κατά μήκος και τοποθετήστε δύο μισά δίπλα-δίπλα πάνω σε κάθε μίνι πίτσα.
- Για να φτιάξετε τα πόδια από τις αράχνες, κόψτε τις υπόλοιπες ελιές στη μέση κατά μήκος, ψιλοκόψτε τις σε λεπτές φέτες και τοποθετήστε τέσσερις φέτες σε κάθε πλευρά, έτσι ώστε να μοιάζουν με πόδια.
- Ψήστε για 2 με 3 λεπτά, μέχρι το τυρί να λιώσει και να κοχλάζει (να κάνει φουσκάλες).