Κινητοποιήσεις αγροτών: «Κομμένη στα δύο» η Ελλάδα – Αναμένονται νέα μπλόκα και συνελεύσεις

Με πολύ σοβαρά επεισόδια, ξεκίνησε η πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ενώ οι τρεις συλληφθέντες σήμερα (1/12) οδηγούνται στον εισαγγελέα. Στις 10:30 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας ανανεώνουν το «ραντεβού» έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι συνάδελφοί τους.

Στα δύο κόπηκε από το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) η Ελλάδα καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κόμβο της Νίκαιας, προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Στα δύο μπλόκα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800 τρακτέρ και το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται νέα συνέλευση.

Στην Κεντρική Μακεδονία μπλόκο αναμένεται και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο σημείο των Μαλγάρων. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αγρότες στην πλατεία και αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 10 το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πρόθεση για νέο αποκλεισμό χωρίς ωστόσο να αποκλείεται οι αγρότες να κινηθούν από την Επανομή – Χαλκιδική, φτάνοντας ενδεχομένως στον κόμβο του αεροδρομίου, γνωστό ως «Πράσινα Φανάρια».

Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα ως τις 5 Δεκεμβρίου

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν το απόγευμα νέα συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που όπως αποφασίστηκε θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Αγωνιστικό ραντεβού δίνουν το απόγευμα της στο Τελωνείο των Κήπων, αγρότες από οικισμούς του δήμου Σουφλίου και του δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως ανακοίνωσε ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Φέρες, ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.