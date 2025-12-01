Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται για ακόμη ένα πρωινό στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται, όπως κάθε ημέρα, και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι αυξημένη στην Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό