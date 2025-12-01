Ουκρανία: Βήματα προόδου στις συνομιλίες στη Φλόριντα αλλά το σκληρό «παζάρι» θα γίνει στη Μόσχα – Το νέο σενάριο για ειρηνευτική συμφωνία

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία πραγματοποίησαν νέες συνομιλίες στη Φλόριντα, σε μια περίοδο που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου εντείνονται, με στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που αναγνωρίζουν και οι δύο πλευρές, η επίτευξη μιας εκεχειρίας εξακολουθεί να παραμένει ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συναντήθηκαν την Κυριακή για διαβουλεύσεις, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία.

Παραγωγικές συνομιλίες με συγκρατημένη αισιοδοξία

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με ουκρανική αντιπροσωπεία υπό νέο επικεφαλής διαπραγματευτή, στη γενέτειρά του, τη Φλόριντα, για συζητήσεις που, όπως είπε, είχαν στόχο να χαράξουν έναν δρόμο που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να παραμείνει κυρίαρχη και ανεξάρτητη.

Όπως δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης: «Συνεχίζουμε να είμαστε ρεαλιστές για το πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά αισιόδοξοι, ιδίως δεδομένου ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινό όραμα εδώ ότι δεν πρόκειται απλώς για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για την ασφάλεια του μέλλοντος της Ουκρανίας, ενός μέλλοντος που ελπίζουμε ότι θα είναι πιο ευημερούν από ποτέ».

Οι διαβουλεύσεις ήταν συνέχεια ενός νέου κύκλου διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν με μια ανανεωμένη αμερικανική πρόταση ειρήνης. Επικριτές είχαν υποστηρίξει ότι το αρχικό σχέδιο ευνοούσε τη Ρωσία.

Τα «αγκάθια»

Πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών στη Φλόριντα -όπου συμμετείχαν ο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ- δήλωσε στο CNN ότι οι εντατικές διαπραγματεύσεις ήταν «ένα βήμα μπροστά» και «χτίστηκαν πάνω στην πρόοδο της Γενεύης», όπου είχε διεξαχθεί ο πρώτος γύρος συζητήσεων την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε πως «Θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε ότι οριστικοποιήσαμε τα πάντα εδώ, καθώς απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν».

«Όμως τα πιο προβληματικά σημεία των προτάσεων ειρήνης συζητήθηκαν λεπτομερώς», τόνισε παράλληλα.

Ένα από τα πιο «προβληματικά σημεία» της αρχικής αμερικανικής πρότασης 28 σημείων ήταν η απαίτηση να αποκηρύξει η Ουκρανία την επιδίωξή της -κατοχυρωμένη στο σύνταγμά της- να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, μια βασική απαίτηση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία Ουκρανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να απορρίπτουν.

Ωστόσο, η ίδια πηγή ανέφερε ότι στη Φλόριντα εξετάστηκε ένα νέο σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία θα αποκλειόταν πρακτικά από την ένταξη στη Συμμαχία μέσω ρυθμίσεων που θα απαιτούσαν απευθείας διαπραγμάτευση ανάμεσα σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τη Μόσχα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η πηγή, «Η Ουκρανία δεν θα πιεστεί να απορρίψει επίσημα, με νομική έννοια, αυτήν την επιδίωξη».

Και πρόσθεσε: «Αλλά αν οι ΗΠΑ έχουν κάτι να συμφωνήσουν με τη Ρωσία διμερώς, ή αν η Ρωσία θέλει να λάβει κάποιες εγγυήσεις από το ΝΑΤΟ πολυμερώς, τότε αυτό δεν εμπλέκει την Ουκρανία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Η απόφαση για έναν τέτοιο εξαιρετικά ευαίσθητο συμβιβασμό -πιθανότατα αντιδημοφιλή εντός της Συμμαχίας- δεν έχει ακόμη ληφθεί και θα πρέπει τελικά να εγκριθεί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση αυτού του σεναρίου δείχνει ότι η Ουάσιγκτον αναζητά δημιουργικές λύσεις που να μην συγκρούονται με τις «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου, την ώρα που ο Γουίτκοφ αναχωρεί για το Κρεμλίνο.

Στη Μόσχα

Παρά τις ενδείξεις προόδου, ο παράγοντας Ρωσία παραμένει το μεγαλύτερο αίνιγμα των επόμενων ημερών. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής αρνείται να περιορίσει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του για την πλήρη υποταγή της Ουκρανίας πριν δεχθεί τον τερματισμό του πολέμου, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες να αναμένεται ότι θα κριθούν στις απαντήσεις της Μόσχας.

Ο Γουίτκοφ αναχωρεί τη Δευτέρα για τη Μόσχα, όπου θα συναντήσει Ρώσους αξιωματούχους μέσα στην εβδομάδα. Ο Ρούμπιο σημείωσε: «Υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει. Είναι λεπτή υπόθεση. Υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη και, προφανώς, υπάρχει και η άλλη πλευρά εδώ [σ.σ. Ρωσία], που θα πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης, και αυτό θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο κύριος Γουίτκοφ ταξιδέψει στη Μόσχα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει την απογοήτευσή του επειδή δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία. Είχε δεσμευθεί ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο «σε μία ημέρα» και έχει δηλώσει ότι εξεπλάγη από το πόσο δύσκολο αποδείχθηκε, δεδομένου -σύμφωνα με τον ίδιο- της ισχυρής σχέσης του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει επιδείξει ελάχιστη διάθεση για παραχωρήσεις.

Η ομάδα Τραμπ έχει πιέσει την Ουκρανία να κάνει σημαντικές υποχωρήσεις, μεταξύ των οποίων και η παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

Το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «δεν βοηθά»

Οι συνομιλίες της Κυριακής σηματοδοτήθηκαν από αλλαγή στην ουκρανική ηγεσία των διαπραγματεύσεων. Νέος επικεφαλής ανέλαβε ο γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά την παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ, επιτελάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ σχολίασε την υπόθεση λέγοντας πως «Η Ουκρανία έχει μερικά μικρά δύσκολα προβλήματα», σημειώνοντας πως το σκάνδαλο διαφθοράς «δεν βοηθά».

Επανέλαβε επίσης ότι κατά τη γνώμη του και η Ρωσία και η Ουκρανία θέλουν να λήξει ο πόλεμος και ότι υπάρχει καλή πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

Ο Ουμέροφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ και τους αξιωματούχους τους για τη στήριξη. Κατά την έναρξη των διαβουλεύσεων δήλωσε στα αγγλικά: «Οι ΗΠΑ μας ακούν, οι ΗΠΑ μας στηρίζουν, οι ΗΠΑ βαδίζουν στο πλευρό μας».

«Συζητήσαμε όλα τα σημαντικά θέματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία, για τον ουκρανικό λαό, και οι ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές», είπε μετά το τέλος των συζητήσεων.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κοντά στο Μαϊάμι, στο ιδιωτικό κλαμπ Shell Bay, το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία real estate του Γουίτκοφ. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι ανέμενε πως τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Γενεύης θα «ολοκληρώνονταν» την Κυριακή στη Φλόριντα.

Στη Γενεύη, η Ουκρανία είχε παρουσιάσει αντιπρόταση στις ειρηνευτικές προτάσεις που είχε θέσει ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σέργκι Κισλίτσια, που συμμετείχε επίσης στις διαβουλεύσεις, περιέγραψε την πολυπλοκότητα της κατάστασης με μια ανάρτηση στο X από το Μαϊάμι, γράφοντας: «Όπως θα έλεγε ένας μετεωρολόγος, υπάρχει εγγενής δυσκολία στην πρόγνωση επειδή η ατμόσφαιρα είναι ένα χαοτικό σύστημα όπου μικρές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλα αποτελέσματα».