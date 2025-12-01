Συναλλαγές: Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω IRIS – Τι αλλάζει

Από σήμερα Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας – θα πρέπει να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Οι πληρωμές με IRIS αποτελούν πλέον έναν από τους συνηθέστερους τρόπους πληρωμής αλλά και μεταφοράς χρημάτων, αφού δεν επιβαρύνονται με προμήθειες.

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα: 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά. Ωστόσο, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή νησιά με περιορισμένο πληθυσμό που δεν θεωρούνται τουριστικοί προορισμοί.

Τα ισχύοντα όρια συναλλαγών μέσω IRIS παραμένουν στα 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ την ημέρα.

Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης του συστήματος.

Τα πλεονεκτήματα του IRIS

Όπως αναφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) «στην ταχύτητα της «ψηφιακής μετάβασης» των επιχειρήσεων αποδίδεται με βάση τον νόμο 5193/2025 η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS, για κάθε νομικό πρόσωπο που πουλά σε καταναλωτή, δηλαδή ουσιαστικά για όλη την B2C αγορά: Φυσικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, εστίαση, υπηρεσίες, e-shops. Τα πλεονεκτήματα του IRIS για καταναλωτές και επιχειρήσεις υπερτερούν, μειώνοντας τον χρόνο είσπραξης και βεβαίως τις χρεώσεις προμηθειών, αφού καταργούν το «interchange fee» 0,3% επί της αξίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη «η καθολική υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών, όπως το IRIS, αποτελεί αναπόφευκτο βήμα εκσυγχρονισμού και διαφάνειας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Αλλά για να επιτύχει, χρειάζεται συνεργασία όλων των κρίκων της αλυσίδας: επιχειρήσεων, τραπεζών, τεχνικών παρόχων και πολιτείας».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: