Νικολάς Μαδούρο: Επανεμφανίστηκε και κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας

Τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να έχει εγκαταλείψει τη χώρα έβαλε ο Νικολάς Μαδούρο, καθώς την Κυριακή έκανε δημόσια εμφάνιση, τη στιγμή που η Βενεζουέλα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σχεδιάζουν στρατιωτική επίθεση υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε αποφύγει τις δημόσιες εμφανίσεις, παρέστη σε εκδήλωση απονομής βραβείων καφέ στο Καράκας, διαψεύδοντας έτσι τις φήμες για την αποχώρησή του.

Στην εκδήλωση, ο Μαδούρο απένειμε διακρίσεις σε παραγωγούς, δοκίμασε διάφορες ποικιλίες καφέ και απηύθυνε σύντομες δηλώσεις, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί ευθέως στην ένταση με την Ουάσιγκτον. Στο τέλος της ομιλίας του, σημείωσε πως η Βενεζουέλα είναι «ανίκητη, απρόσβλητη, ανεπανάληπτη», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ.

Jefe de Estado @NicolasMaduro encargó a la ministra para el Comercio Exterior Coromoto Godoy brindar apoyo especial para la inversión internacional a los productores que alcanzaron el Top 10 en el IV Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano 2025. pic.twitter.com/b5e001iyVA — Caro Carrero (@Carol_CarreroCC) December 1, 2025

Επικοινωνία Τραμπ-Μαδούρο

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες. «Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη συνομιλία που αποκάλυψαν πρώτοι οι New York Times.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένει υψηλή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών, έχουν αναπτύξει από τον Σεπτέμβριο στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, ενώ τον Νοέμβριο έστειλαν στην περιοχή το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο. Ο Τραμπ κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι βρίσκεται πίσω από τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, με το Καράκας να απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και να υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος για να ελέγξει τα πετρελαϊκά της αποθέματα.

Σε αυτό το κλίμα, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ πρότειναν στον Μαδούρο να φύγει από τη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του δώσαμε ευκαιρία να φύγει. Του είπαμε πως θα μπορούσε να πάει στη Ρωσία ή σε κάποια άλλη χώρα».

Βοήθεια από τον ΟΠΕΚ+

Παράλληλα, η Βενεζουέλα ζήτησε τη συνδρομή του ΟΠΕΚ, προκειμένου να εμποδιστεί η –όπως τη χαρακτηρίζει– «αμερικανική επίθεση». Σε επιστολή που διάβασε η αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροδρίγκες, η κυβέρνηση της χώρας καταγγέλλει ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν να αρπάξουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με στρατιωτικά μέσα».

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν επιχειρήσεις εναντίον ταχύπλοων στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρουν ναρκωτικά —χωρίς ωστόσο να έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις πάνω από είκοσι επιδρομές έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 83 άτομα.

Η κυβέρνηση του Καράκας καταγγέλλει ότι πρόκειται για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ζητώντας από τον ΟΗΕ να διερευνήσει τις επιχειρήσεις. Ο Χόρχε Ροδρίγκες, κορυφαίο στέλεχος του καθεστώτος και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, δήλωσε πως υποδέχθηκε στο κοινοβούλιο οικογένειες θυμάτων τέτοιων επιθέσεων, σημειώνοντας ότι θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση των υποθέσεων.

Οι New York Times ανέφεραν ότι κατά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία Μαδούρο – Τραμπ συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνάντησης στις ΗΠΑ, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «εντελώς κλειστός», ενώ τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έντονη αεροπορική δραστηριότητα των ΗΠΑ κοντά στα σύνορα της χώρας. Πολλές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς τη Βενεζουέλα, ενώ το ρωσικό πρακτορείο Pegas Touristik ανακοίνωσε πως σταματά τα δρομολόγια προς το νησί Μαργαρίτα.

Σε απάντηση, η κυβέρνηση του Καράκας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «ανέστειλαν μονομερώς» τις πτήσεις επαναπατρισμού Βενεζουελάνων μεταναστών, παρά τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Η αντιπρόεδρος Ροδρίγκες έκανε γνωστό πως ο Μαδούρο διέταξε την ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου επαναπατρισμού, παρά τη μείωση των δρομολογίων, ενώ το αεροδρόμιο του Καράκας συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ξεκινήσουν σύντομα πλήγματα κατά «διακινητών ναρκωτικών» στη Βενεζουέλα, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Ο Μαδούρο, στην εξουσία από το 2013 και πολιτικός διάδοχος του Ούγο Τσάβες, επανεξελέγη το 2024 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν και σημαδεύτηκαν από επεισόδια και συλλήψεις. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, κατηγορεί την κυβέρνηση για νοθεία και δηλώνει πως ο Μαδούρο θα αποχωρήσει από την εξουσία «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».